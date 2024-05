La guardameta oriunda de Sardinal de Carrillo

03 Mayo 2024

Isabel Sánchez destaca en fútbol guatemalteco

Sus buenas actuaciones con el CSD Suchitepéquez no solamente la han catapultado con titular indiscutible, sino que también es la capitana del equipo.

Hugo Moraga Zúñiga Periódico Mensaje

Desde muy niña soñaba con convertirse en una futbolista consolidada, su esfuerzo, disciplina, empeño y las ganas de mejorar día con día hicieron que esta joven, orgullo de Sardinal de Carrillo cumpliera poco a poco los sueños.

En la Escuela Formativa de Sardinal realizó sus primeros pasos, algunas veces compartiendo entrenamiento con Kevin Chamorro, hoy portero del Deportivo Saprissa y la Selección Nacional de Costa Rica, y bajo el mando de Henry Briceño quien tenía a cargo la escuela de porteros.

Díaz, se tomó el tiempo para conversar con Periódico Mensaje, donde habló detalladamente de su carrera como portera.

¿Cuéntenos de sus primeros pasos en este deporte?

Se dio en el año 2011, en mi pueblo Sardinal, como no había equipo de mujeres, me tuve que meter en la Escuela Formativa, con el profesor Carlos Henry, en un principio me daba miedo y hasta vergüenza. Posteriormente en el 2014 ya empecé en el proceso de Juegos Deportivos Nacionales con el CCDR de Carrillo. Luego pasé al equipo de segunda división con Carrillo, en ese entonces tenía 15 años, este paso por este equipo me dio más confianza en este deporte. Cabe resaltar que ya en el 2018 fui llamada a la Sub 17 de la Selección de Costa Rica y me mantuve también en la Sub 20. En ese momento conocí al profesor Geovanny Vargas, por medio de mi colega Sharon Corrales, para incorporarme en el 2019 con Dimas Escazú, donde debuté en primera división.

¿Por qué escogió la posición de guardameta?

En primera instancia observaba el desempeño de Keylor Navas en el Deportivo Saprissa, aparte que mi papá en su momento fue portero, para mi un ídolo a pesar de que no llegó a ser profesional por temas de salud.

¿Con quien fue su debut em primera división y que recuerda de ese partido?

Mi debut fue con Dimas Escazú, un 16 de agosto de 2020, en los tiempos de la pandemia. El rival de turno fue Coronado fue un partido lleno de nervios, tuve un presentimiento de que el momento de debutar se iba a dar. Toque el primer balón, pero los nervios no se fueron, desaparecieron con la mejor parada en un tiro libre, al final ganamos 4-1-

¿Cómo se dio la llegada al fútbol guatamalteco?

Yo no me lo esperaba, pero el año pasado a mediados del Torneo de Apertura, me llegó la oportunidad del fútbol guatemalteco, fue de la noche a la mañana, ni siquiera sabía para que equipo venía, todo fue a la carrera. Un representante me dijo que tenía dos opciones una en Colombia y otra en Guatemala, más, sin embargo, la que al final se dio fue la chapina. Este es un equipo acostumbrado a ser protagonista y me siento feliz de ser parte de la planilla de CSD Suchitepéquez.

¿Cómo fue la adaptación en el extranjero?

Fue todo un ritual, ya que no estoy acostumbrada a comer carne, fue duro, pero no imposible, lo que sí me pasa la factura, son las altas temperaturas, a pesar de que Sardinal es bien caliente. En lo referente al equipo fue muy bonito, ya que desde el primer día fueron muy respetuosas y me integraron rápido al equipo que es un grupo joven, unid0 y sano.

¿Por cuánto tiempo va a estar allá?

Ahorita estamos a poco de terminar el torneo, tenemos tres meses por acá y vamos a ver que es lo que pasa en estos días.

¿Con qué sueña Isabel Díaz?

En lo personal el fútbol me ha dado muchas herramientas y una de ellas es el estudio, mi meta siempre es prepararme y quiero tener una carrera profesional. En la parte futbolística todas las metas se me han ido cumpliendo poco a poco, desde mi paso de la segunda división hasta la primera división. Lógicamente sueño con un llamado a la Selección Nacional y poder consagrarme.

¿Qué les dice a todas esas personas que la conocen?

Les agradezco por toda la ayuda, los allegados saben lo que me ha costado, pero, sin embargo, pude superarlo y estamos en la lucha. Los invito a cumplir todos los sueños, tenemos que tener sacrificio, escuchar consejos para poder ser alguien en esta vida.