Haydeé Grijalba la mundialista de futbol playa

20 Octubre 2023

.

∙La nicoyana reforzó en Italia al equipo de El Salvador Barra de Santiago en la

World Winners Cup de futbol que se celebró en Alghero Italia, el pasado mes de

septiembre

Hugo Moraga Zúñiga Periódico Mensaje

En su natal San Vicente de Nicoya, entre barros, vasijas y hornos empezó sus

primeros contactos con el balón, sin embargo, la pasión por el atletismo y su buen

rendimiento la hizo ser una Campeona Nacional y Centroamérica de este deporte.

Pero el destino le tenía preparado una experiencia en el futbol playa, al punto de

convertirla en mundialista.

Sus buenas actuaciones en la primera división con el equipo Las Costeras hicieron

que el entrenador de las cuscatlecas le llamara la atención y buscar rápidamente

una comunicación para ser tomada en cuenta en esta experiencia internacional.

¿Cómo se dio ese primer contacto para que usted fuera parte del cuadro

cuscatlecos?

La comunicación se dio con el entrenador Omer Velázquez, en un torneo

internacional que se dio en Puntarenas. Ahí coincidimos con Omer ya que el vino

a reforzar el equipo de Matapalo, en el puerto me vio jugar y le gustó el perfil mío y

de otras dos jugadoras más, pero para ir a Italia sólo me eligió a mí.

¿Conocía algunas de las jugadoras del equipo salvadoreña y cómo la

trataron?

Sí ya conocía algunas, ellas estuvieron jugando en un torneo internacional. Me

recibieron muy bien, Santiago es un pueblo humilde y costero, yo me quedé en la

casa de una de las jugadoras, muy bonita la experiencia con la familia, hubo una

gran conexión.

¿Cuál es su posición en el fútbol playa?

Regularmente juego de pivote, por mi estatura, por la fuerza y el entrenador aquí

de las Costeñas me dice que aproveche bastante el físico. Sin embargo, en

algunas ocasiones tengo que tirarme atrás, esto de acuerdo con el sistema.

¿Qué tal el nivel allá en Italia?

Es un nivel muy bueno, las jugadoras son altas potentes, juego aéreo excelente,

realizan chilenas a cada rato, tienen buena pegada al marco, las porteras son muy

rápidas, los desplazamientos en la cancha son de alta velocidad, agregue el

dominio del balón. El sistema de juego me costó un poco porqué en Costeñas

estoy acostumbrada a utilizar un sistema de juego único, con las salvadoreñas me

fui diez días antes del evento para tratar de adaptarme, eso me ayudo un poco,

pero el nivel es increíble, en Costa Rica nos falta mucho para poder competir con

las europeas.

¿Qué se viene para Haydee luego de esa participación internacional?

Seguir con mi equipo en primera división, tengo apenas cuatro años de jugar fútbol

playa, empecé con la ADG-Sámara y después el equipo se dividió y aparecieron

“Las Costeñas”, bajo el mando de Geovanny Lobo. Creo que el deporte va

tomando fuerza, al punto que hay jugadoras de Estados Unidos interesadas en

participar en nuestro torneo, yo espero que otras muchachas tengan la

oportunidad de disputar un campeonato internacional, al igual que yo lo hice.

Según tengo entendido para el mes de marzo 2024 se realizará un torneo

internacional, la sede todavía no está clara, creo que es en Tamarindo y Jacó,

definitivamente esto es bueno, para que la gente tenga la oportunidad de observar

este tipo de espectáculo y aparte nosotras tener un roce internacional para el

crecimiento.

¿Qué pasara con el atletismo y el fútbol que son otras pasiones?

Las seguiré practicando hasta que Dios me de las fuerzas, la verdad me siento

bendecida porque me dio la capacidad de competir, son muy pocas las personas

que pueden realizar combinaciones de deportes a un alto nivel. Eso sí poco a

poco me he ido enamorando del fútbol playa, eso me generó bonitas experiencias,

de conocer gente diferente por ejemplo los y las mejores futbolistas del mundo.

Por la mente me pasó retirarme de esta disciplina, pero ahora ya no.

En lo referente al fútbol de segunda división lo hago con Chorotega y yo le fui

clara que no podía entrenar porque mi prioridad es atletismo y futbol playa, pero

por dicha los encuentros no chocan y he podido cumplir con ambas, aunque es

cansado porque aparecen los tirones y desgarres por el esfuerzo físico. Los

sábados en la arena y los domingos en césped natural.

Con atletismo entreno sola y no me va mal.,

mi pasión es estar activa en el deporte.