VOCES DEPORTIVAS

10 Junio 2023

EDUARDO AVILES CORDERO

CCDR DE SANTA CRUZ

“Ganar una medalla de oro es un sentimiento inexplicable, solo los que han estado ahí saben lo que se siente. Para mí lo que logré es felicidad y orgullo, lloré como un niño, porque lo que soñé en algún momento se estaba cumpliendo. Esto se da por mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, horas extras y principalmente la disciplina a quien considero la clave para lograr primero una clasificación y luego el pódium.

En lo referente a la competencia fue muy reñida de principio a fin, por mi mente siempre pasó competir contra mí mismo, mejorando las marcas. Estoy satisfecho y orgulloso con el trabajo realizado, ya que era mi primera participación en un Centroamericano y el haber obtenido una medalla y mejorando mi marca personal en Salto Triple lo hace mucho más valioso e inolvidable. Agradezco a Dios, el CCCDR de Santa Cruz, familia, entrenadores y compañeros”

GILBERT CUBILLO MORENO

ENTRENADOR SELECCIÓN NACIONAL

“Para uno como entrenador es satisfactorio ver el esfuerzo de los muchachos, en cada una de las competencias, observamos el compromiso de ellos, el significado de representar el país a nivel internacional y el deseo de mejorar las marcas.

El objetivo para la Federación Costarricense de Atletismo se cumplió, ya que logramos obtener el cetro del área, lo importante es que seguimos reinando, esto es el fruto de los diferentes Comité de Deportes de cada uno de los cantones.

Por ahora, seguimos preparando deportistas desde nuestros cantones, para que en un futuro tengan la posibilidad de representar nuestro país”

RASHEED SANDOVAL GORGONA

(CCDR de Cañas)

“Estas medallas representa el esfuerzo, la esperanza, un poco de orgullo que todos hayan creído en mí, esto es para muchas personas que me han apoyado, gente que me ayudó a lo largo de este camino.

El atletismo le he dedicado la mitad de mi vida, recuerdo que durante los primeros años no me fue lo que yo esperaba, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo fui mejorando, perfeccionando la técnica, esforzándome más y más.

En lo referente a mi experiencia en este Centroamericano siento que las expectativas se cumplieron mas de lo esperado, ya que en el último mes tuve una lesión y no pude entrenar y eso me afectó bastante, inclusive en la competencia sentía mucho dolor, pero tuve la fe en Dios de que todo iba a darse de la mejor manera.