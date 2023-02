Una leyenda en la portería

03 Febrero 2023

Bismarck La Macha Duarte oriundo del cantón de Santa Cruz, se destaca en esas cinco décadas como un referente del club gracias a una larga trayectoria que lo llevó a participar en la primera Selección Nacional de CostaRica, participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 cuando el equipo patrio era comandado por el español, Antonio Moyano Reina. Cortesía Bismark Duarte.

Un hombre oriundo del cantón de Santa Cruz, donde reside actualmente en el Barrio Estocolmo, escribió un capítulo aparte lleno de gloria en la bitácora de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) equipo con el que defendió la portería dejando una huella indeleble que permanece imborrable 50 años más tarde.

Bismarck La Macha Duarte destaca en esas cinco décadas como un referente del club gracias a una larga trayectoria que incluso lo llevó a participar en la primera Selección Nacional de Costa Rica que jugó unas olimpiadas, específicamente en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 cuando el equipo patrio era comandado por el español, Antonio Moyano Reina.

El viaje del santacruceño a la capital de la fenecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue entonces el mayor logro alcanzado para un deportista de Guanacaste. La hazaña de La Macha Duarte recibió el espaldarazo de todo el pueblo santacruceño que lo recibió con una muchedumbre pocas veces vista luego de viajar a las URSS.

“Hubo un gran recibimiento como si hubiera llegado el Rey Juan Carlos de España. Los recuerdos que tengo de mi paso por Guanacaste son tantos y tan hermosos que puedo hacer un libro. Empecé en 1972 cuando fuimos campeones de la Tercera División. En 1973 pasamos a la Segunda División donde ganamos el torneo en 1975 y ya en 1976 llegamos a la máxima categoría. Aquellos eran tiempos de partidos muy bravos, de encuentros rudos porque eran programaciones muy largas, no como ahora que son unos campeonatitos cortos”, recordó Duarte.

Llegada a la cima

Además de Guanacasteca esta leyenda del deporte de la provincia vistió los colores de Ramonense y Puntarenas donde en 1986 alcanzó el cetro nacional con un equipo que marcó un punto de inflexión en el futbol federado del país y que estaba bajo el mando del entrenador, Marvin Rodríguez.

“Estuve en Guanacaste como 15 años. Con Puntarenas en el certamen que fuimos monarcas, fui el titular en el 95 por ciento de los encuentros. Por dicha, tuve un paso destacado en el futbol incluso en el año 1977 me nombraron el jugador del año. Eran tiempos de partidos fuertes, los jugadores le entraban duro al balón, no como ahora, que es más suavecito, por eso hay tanto lesionado. Antes había gente recia, pero también habilidosa como Carmen El Peje Obando uno de los mejores que había en esa época, también Hilario Espinoza un incansable o Gerardo Cabalceta de los laterales izquierdos más buenos que he visto”, recordó La Macha Duarte.

La última presentación oficial del cancerbero –con un guanacasteca a cargo del técnico Orlando De León- se produjo en el estadio Teodoro Picado en un partido ante Sagrada Familia un campo que para entonces él calificó como “un potrero”.