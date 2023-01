Voz de los expertos

31 Enero 2023

Los periodistas especializados en temas deportivos resaltaron el aporte de Guanacasteca al balompié de la provincia y de Costa Rica.

Rodrigo Calvo. Periodista e Historiador, editor del Buzón de Rodrigo.

“Históricamente Guanacasteca ha sido una cantera que provee de jugadores al futbol mayor, muchos de ellos luego han pasado a los grandes clubes de Costa Rica. Incluso esos futbolistas han participado en selecciones mayores y menores donde destacaron, la lista de valores futbolísticos que ese club le ha entregado a Costa Rica es larguísima”.

Harold Leandro Periodista e Historiador, Profesor de la Universidad UNIBE.

“En general el equipo ha dejado un gran legado a lo largo de todo este tiempo. Su aporte es muy amplio, tanto para la provincia, como para Costa Rica promoviendo nuevos futbolistas para todo el país. Muchos de ellos han llegado a formar parte de la Selección Nacional. Que esa provincia tenga un equipo en la máxima categoría es sumamente importante en el campo de la promoción del deporte como un vehículo para apoyar a la juventud. En muchas oportunidades Guanacasteca ha sido un equipo protagonista de varios campeonatos aportando alegría al balompié de todo Costa Rica”.

Roger Ajún. Locutor Deportivo, Canal 36 Trivisión de Guanacaste.

“La Asociación Deportiva Guanacasteca ha sido una institución deportiva muy importante para la provincia, especialmente para la Península y el cantón de Nicoya, no solamente en el nivel deportivo, sino que también en el campo social porque el equipo ha aportado muchísimo en esa área, se ha convertido en el principal pasatiempo de los nicoyanos y guanacastecos; además, tengo que destacar la unión que ha producido en los cantones de Guanacaste. El equipo denominado La Furia de la Pampa se ha destacado dentro y fuera de la cancha porque sus jugadores tienen carácter y entrega en el terreno de juego, así que al celebrar los 50 años nos sentimos muy orgullosos de tener una institución que realmente representa a la sangra chorotega”.

Arnoldo Rivera. Periodista e Historiador. Profesor de Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

“Lo mejor que ha hecho Guanacasteca es poner a esa provincia en el mapa del futbol de Costa Rica. Desde la llegada de ese equipo a la Primera División se visibilizó a esa región en el balompié de la Primera División con grandes figuras como Eduardo Cabalceta y Bismark La Macha Duarte que incluso estuvo con la Selección Nacional en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, eso no es poca cosa; además, trajeron al país a futbolistas de peso como el uruguayo, Julio César El Pocho Cortés, quien fue una gran figura de los charrúas en los Mundiales de 1962, 1966 y 1970”. Aparte pasaron 55 años, desde 1921 hasta 1976, para que Guanacaste llegara a la máxima categoría”.

Daniel Murillo. Periodista de Deportes Repretel y Radio Monumental.

“Me parece que el legado de Guanacaste y de la provincia como un todo al futbol de Costa Rica ha sido enorme, me quedaría corto si hablo de cientos de figuras que han llegado a la Primera División desde esa provincia. Por eso, el proyecto de Guanacasteca debe consolidarse; además, debe emularse el apoyo a las ligas menores. Tenemos un bache en las divisiones menores por la ausencia de jugadores menores en esas categorías ¿Desde hace cuánto no clasificamos a un Mundial menor? Y ¿Desde hace cuánto no estamos realizando visorías en Guanacaste donde hay mucho talento? En aquellos Mundiales de Sub-17 y Sub-20 de hace años siempre llevamos muchos futbolistas de esa zonas, eso lo tenemos que retomar”.