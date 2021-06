Artistas nacionales pueden enviar sus propuestas para el XIV Festival Nacional de las Artes 2021

02 Junio 2021

Período de convocatoria abrió este 2 junio y cierra a las 4:00 p.m. del 22 de junio de 2021

Personas interesadas podrán enviar sus propuestas a través del sitio https://fna.cpac.online/ donde encontrarán bases y requisitos de participación

Festival Nacional de las Artes 2021 abrirá una ventana a lo nuestro en una edición especial del bicentenario

El Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), entidad del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), abre el período de convocatoria para artistas y agrupaciones de todo el territorio nacional, que deseen formar parte del Festival Nacional de las Artes de Costa Rica en su edición especial del bicentenario (FNA2021).

El Festival Nacional de las Artes ha significado, desde 1995, un espacio de encuentro a partir de manifestaciones culturales de diversos territorios del país. A través de su trayectoria, se ha posicionado como una ventana de intercambio para el sector artístico nacional ofreciendo al público una variada oferta para el disfrute de las artes y la participación en la vida cultural de las comunidades.

El FNA 2021 abrirá una ventana a lo nuestro en una edición especial de conmemoración de los 200 años de Independencia de Costa Rica. Bajo el concepto que enmarca la conmemoración nacional, enfocará su diseño al apoyo de la comunidad artística costarricense y a propuestas que enfoquen sus miradas hacia el reconocimiento de la historia y valores culturales del país y sus territorios.

“En el marco de la conmemoración de nuestra Independencia, las acciones y programas del Ministerio se han diseñado para poner en valor el trabajo de las y los artistas costarricenses, los territorios y comunidades del país, con nuestra rica historia y condición multiétnica y pluricultural. El Festival de las Artes 2021, en particular, además de centrarse en la oferta nacional y de tener un formato bimodal, acorde a la coyuntura de cuido ante el COVID-19 que vivimos, nos llevará en un circuito de costa a costa en 2021 que complementaremos en 2022 con un esquema que pone en valor nuestra historia a partir de las fronteras, abonando así, al proceso de reactivación económica del sector y del país, poniendo la cultura en el centro de nuestro bienestar, de nuestra salud mental, de la diversificación productiva y de la capacidad de soñar y proyectar un país más inclusivo y solidario”, indicó Sylvie Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud.

La realización de una edición nacional fue anunciada por el Ministerio de Cultura y Juventud desde el pasado 5 de enero del 2021, tras la firma del Decreto No. 42759-C “Reforma al Decreto Ejecutivo No. 38002-C, Creación del Centro de Producción Artística y Cultural, del 26 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 220 del 14 de noviembre de 2013 y reformado por Decretos Ejecutivos No. 39629 del 15 de marzo del 2016 y 42036-C del 31 de octubre de 2019”, ratificando así el compromiso con el sector y las acciones de reactivación productiva e impacto positivo en beneficio de la sociedad.

Proceso de convocatoria y presentación de las propuestas

El proceso de convocatoria busca seleccionar propuestas culturales para conformar la programación del Festival Nacional de las Artes 2021 (FNA2021). Entre los criterios de selección se tomará en cuenta la calidad y solidez; viabilidad económica, técnica y de ejecución de las propuestas, así como la trayectoria profesional de las personas participantes del proyecto y concordancia entre la propuesta y los ejes curatoriales dispuestos en las bases de participación.

Sally Molina Villalobos, directora del Centro de Producción Artística y Cultural indicó: “Invitamos a la comunidad artística nacional a enviar sus propuestas y unirse a este recorrido por la historia de nuestras comunidades. La edición XIV del Festival Nacional de las Artes conmemorará los 200 años de independencia de nuestro país, reconociendo el talento y trabajo de artistas nacionales de todo el territorio”.

La convocatoria aceptará propuestas en todos los géneros artísticos, es decir, espectáculos musicales, escénicos para distintas audiencias (infantil, juvenil y personas adultas) y cubriendo géneros como teatro, circo, cuentacuentos, títeres, danza, baile y, en general, artes del movimiento; como, proyectos de artes visuales, performance, murales, proyectos literarios y de promoción de la lectura, como presentaciones de libros, lectura y/o recitales de poesía, interacciones y actividades lúdicas o de socialización para el desarrollo lector, entre otros así como proyectos relacionados con la puesta en valor de la gastronomía local y el trabajo artesanal.

Los interesados en presentar propuestas deben ingresar a la página https://fna.cpac.online/ , donde encontrarán las bases y requisitos de participación. Además, deberán completar y enviar el formulario mediante la misma plataforma digital. Dicho formulario deberá ser completado según las indicaciones del sistema.

Marianella Protti, productora del CPAC indicó, que “este proceso de convocatoria permitirá a los artistas nacionales presentar sus propuestas de una manera sencilla, desde cualquier parte del territorio nacional, a través de un formulario en línea, para lo cual, el CPAC brindará apoyo para que las y los proponentes puedan enviar sus proyectos”.

El periodo único para la recepción de propuestas es del 02 de junio al 22 de junio de 2021, cerrando a las 16:00 horas. No se recibirán propuestas por vías alternas, impresas, ni de forma extemporánea.