Michelle Román y Luis Diego Zamora, artistas ganadores de la I Feria de Graffiti.

22 Febrero 2021

Iniciativa ayuda a los artistas y artesanos para demostrar sus virtuosismos.

Más de 26 artistas nacionales se unieron para expresar su arte y creatividad a través del graffiti.

La I Feria de Graffiti llevada a cabo en Graffiti Park, unió una expresión de arte y creatividad en un nuevo espacio para la interacción cultural y artística en Costa Rica, en el que participaron más de 24 artistas, siendo Michelle Román y Luis Diego Zamora los ganadores de esta primera edición.

Román fue la acreedora del premio Costa Rica por su obra “Chamana”, mientras que Zamora fue el ganador del premio Montes de Oca por su obra “San Pedro”, ambos con un premio monetario de ₡250 mil. Los artistas fueron parte de la selección para trabajar por una semana su obra y ser calificada en la final de este pasado domingo.

“Muy agradecida por la producción que hubo y con los amigos que me apoyaron. Apenas estoy empezando a pintar en spray en espacios grandes y este es mi primer premio, por lo que fue una sorpresa, no me lo esperaba. Me inspiré en los chamanes en nuestros indígenas, quise hacer una chica chamana porque me di cuenta que eran las más fuertes, que daban a luz y los seres de fertilidad. Mi novio unió su obra a la mía con un jaguar de jade que es el espíritu de la chamana”, mencionó Michelle Román.

En la feria participaron artistas de todo el país, del Gran Área Metropolitana, Palmares, Grecia y Limón, además de países como El Salvador y Nicaragua. Los artistas que fueron parte de la I Feria de Graffiti son:

José David Esquivel. Diego Arce. Luis Diego Zamora. Elizabeth Arguello. Didier Giron. Mariano Rojas. Jose Rodríguez. Glen Rodríguez. Jeremy Chacón. Froylan Vargas. Michelle Román. Bernal Blanco. Ezequial Valle. Walter Treminio. Alejandro Ramírez. Erick Naranjo. Glen Abrahams. Michael Quesada. Nelson Camacho. Luis González. Marco Guillén. Randall Martínez. Jose Chaves. Jefferson Campos Luis Diego Vázquez.

Este proyecto es un creativo aporte para hacer vida al aire libre y a la vez contribuir a la reintegración del ciudadano urbano a la naturaleza, deporte y el arte como cultura. Es una pionera iniciativa de ayuda para los artistas y artesanos para demostrar sus virtuosismos y allí mismo poder vender sus obras para paliar su crisis económica y psicológica derivada de la pandemia.

Entre los jueces de la I Feria de Graffiti se destaca Sylvia González Pinto, quien aportó la propiedad para crear un espacio seguro para los artistas nacionales y que será de gran aporte cultural para el país. Acompañada, de los reconocidos artistas nacionales Florencia Urbina y Juan Carlos Robles.

“Estoy muy feliz de haber creado este espacio, muchas personas disfrutaron de las obras de arte y esta feria es solo el inicio de un espacio dedicado a la cultura, al deporte y más que todo para emprendedores. Invito al público a disfrutar de estas increíbles obras, su entrada es gratuita. Agradezco a todos los artistas que vinieron a aportar y estamos felices por tener un espacio para muchos más eventos que apoyen y aporten al país”, explicó Sylvia González Pinto, promotora del proyecto, secretaria del Comité Olímpico Nacional y presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del CON.

El proyecto de Graffiti Park es impulsado por Ibo Bonilla, uno de los arquitectos y escultores más reconocidos del país, profesional a cargo del desarrollo del proyecto y quien ha influenciado artísticamente en la iniciativa. Bonilla junto a la distinguida artista Florencia Urbina crearon en conjunto una obra llamada “Silver Silvia” en honor a Sylvia González por sus aportes a nivel nacional e internacional en los campos del deporte, arte y cultura

“Ha sido casi que divino la forma en la que se desarrolló todo, una armonía completa. Fueron obras que para el jurado fue difícil la decisión por el nivel tan alto de todos los artistas. La obra “Silver Silvia” es un reconocimiento a una mujer que empodera a otras y que cree y desea ayudar a los deportistas y artistas de Costa Rica”, dijo Ibo Bonilla, arquitecto a cargo del proyecto.

Graffiti Park tiene como objetivo ser un espacio para la interacción cultural y artística en Costa Rica, para realizar actividades como ferias de pintura, escultura en vivo, ferias artesanales, ferias gastronómicas, encuentros de ciclistas y atletas. Además, será un espacio para el desarrollo de la filatelia y numismática, antigüedades, entre muchas otras actividades.

Posee 80 metros lineales de galería de grafitos, 300m2 de futuros techos, 37 espacios de parqueo, previstas de electricidad, iluminación y agua para múltiples eventos, módulo de servicios sanitarios y seguridad cumpliendo Ley 7600 y 400m2 de área verde con árboles y jardines frente a calle pública como contribución al paisajismo urbano en Los Yoses.

El espacio se financiará como un parqueo público entre semana para las personas que desean visitar la zona de Los Yoses en San José y será un espacio cultural artístico los fines de semana. Está ubicado de la tienda Arenas, Los Yoses, 100 metros sur y 50 metros oeste.