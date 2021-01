Biblioteca Nacional invita a niños y niñas a disfrutar sus vacaciones con talleres virtuales de literatura

11 Enero 2021

Talleres gratuitos serán impartidos por la escritora y cantautora Natalia Esquivel, así como por el escritor Carlos Rubio

En estas vacaciones de verano, la Biblioteca Nacional de Costa Rica abre una ventana a la creatividad mediante los talleres gratuitos de literatura que pone a disposición de niños y niñas, en formato virtual.

En esta oportunidad, se ofrecen cuatro talleres, tres de ellos impartidos por la cantautora Natalia Esquivel, así como uno impartido por el escritor Carlos Rubio.

“La Biblioteca Nacional considera muy importante fomentar el amor por la lectura en los niños y niñas; acercarlos a la literatura y estimular la creatividad, como opciones para disfrutar sus vacaciones mediante talleres con escritores. Además, con esta oferta se brinda la oportunidad a las familias de participar en actividades virtuales, gratuitas y educativas para sus hijos e hijas”, informó Laura Rodriguez, directora de la Biblioteca Nacional, institución que forma parte del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud.

Para inscribirse en los talleres, los interesados deben ponerse en contacto con la Biblioteca Nacional al tel.: 2211-4305 o al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A continuación, el detalle de los talleres:

Talleres con la escritora y cantautora, Natalia Esquivel

Esquivel explicó que los talleres incluirán diferentes actividades formativas en las que los participantes se verán involucrados directamente con experiencias del quehacer musical y otras áreas artísticas como canales para potenciar el gusto por la lectura y el desarrollo de habilidades lingüísticas.

“La metodología de los talleres es el de ‘aprender haciendo’, la pedagogía creativa y la escuela Orff para vivenciar la música, las artes literarias, el lenguaje hablado, el movimiento corporal y el arte dramático; todo esto unido a un vínculo de creatividad que busca potenciar la capacidad creadora de todo ser humano”, afirmó la escritora y cantautora.

Esquivel agregó que la literatura, en sus diversas formas, conecta a los niños y a las niñas con la creatividad, la belleza del lenguaje; les permite explorar temas históricos y culturales, afinar valores humanos, potenciar el sentido reflexivo, les enciende aún más su imaginación, mejora sus capacidades lingüísticas y amplía su léxico.

Por último, la escritora expresó que los participantes “pueden esperar una manera diferente y creativa de acercarse a la literatura a través de experiencias musicales e imaginativas”.

Los talleres gratuitos con Natalia Esquivel se ofrecerán en las siguientes fechas:

Viernes 15 de enero, 1:30 p.m. a 3 p.m.

“Nana de la luna: poemas y música, para cantar, jugar y soñar”

Viernes 22 de enero, 1:30 p.m. a 3 p.m.

“Rimas, rondas y nanas: folklor infantil costarricense”

Viernes 29 de enero, 1:30 p.m. a 3 p.m.

“En alas de una canción”

Taller de vacaciones con el escritor Carlos Rubio

El escritor Carlos Rubio explicó que, en este taller, se narrará un cuento incompleto, con diversos recursos escénicos, y se invitará a las personas participantes a elaborar un cuento final, de manera colectiva. “Tratará sobre una casa mágica, en la que pueden ocurrir grandes aventuras y hechos fantásticos: una casa con donantes maravillosos como hechiceros y hadas, animales y el misterio del ensueño; de tal manera que este tiempo que se pasa en condición de confinamiento, dentro del hogar, se convierta en una oportunidad para fantasear”, explicó Rubio.

“Se tratará de que personas adultas se incorporen junto a las menores en el proceso pues, de nada vale una propuesta artística y educativa de esta índole si no se observa como una fiesta familiar. Será una actividad que se piensa desarrollar en un lapso no mayor a los cuarenta minutos”, agregó el escritor.

Al final se leerá el texto logrado por la comunidad. Esta dinámica de taller se fundamentará en propuestas teóricas y metodológicas del escritor y pedagogo italiano Gianni Rodari, quien cumplió en 2019 el centenario de su nacimiento, festividad que llamó la atención de la comunidad internacional estudiosa de la literatura infantil y juvenil, según explicó el tallerista.

Con respecto a la importancia de la Literatura en la niñez, Rubio explicó que “a cualquier persona, indistintamente de su edad, la literatura le permite encontrarse con la humanidad, las libres posibilidades de expresión, el alejamiento de la corrección política y educativa y el gozo de la realización estética”.

“Debe comprenderse que la literatura infantil no es didáctica y de ninguna manera tiene como fin último la construcción de conocimientos. Como arte que es, la literatura puede ser leída de múltiples formas y puede encontrar infinitas interpretaciones. Por eso, si realmente un texto gana la complicidad de la niñez es porque la hace soñar, divertirse, evadirse de la realidad inmediata, y sin ninguna pretensión moralizante, conduce a la reflexión y la elaboración de sus propias conclusiones”, afirmó el escritor.

“Es el mundo de la metáfora inacabable, del País de las Maravillas de Alicia, la selva en la que Cocorí busca la respuesta de la muerte de su rosa, la tierra de Oz que Dorotea recorre con amigos extraños o la Isla de Nunca Jamás en la que pertenecemos, perennemente, al territorio de la infancia”, agregó Rubio.

El escritor explicó que, durante el taller, se busca que los participantes se diviertan. “Si la literatura no es entretenimiento, no tiene sentido. Se buscará el alejamiento de cualquier visión didáctica y moralizante para crear un ambiente de complicidad y alegría en el que reine la libertad de expresión. Debe comprenderse que se atraviesa una imprevista: la de no jugar con sus pares, no asistir presencialmente a los centros educativos y cumplir con un confinamiento que resulta nuevo para el mundo. Por eso, se espera que este sea un rato de solaz que invite a cumplir la razón fundamental de la literatura: el encuentro con la fantasía y la imaginación”, concluyó el escritor.