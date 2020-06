Museo Nacional y Teatro Nacional anuncian reapertura de sus instalaciones al público

08 Junio 2020

El Museo Nacional de Costa Rica, mostrará de nuevo sus exhibiciones, tanto en el antiguo Cuartel Bellavista ubicado en San José, como en la sede del Museo de sitio ubicado en Finca 6, Palmar Sur de Osa. Los horarios serán de martes a sábado de 8:30 a.m., a 4:30 p.m. y domingo de 9 a.m. a 4:30 p.m. en la sede central y de lunes a domingo de 8 a.m., a 4 p.m., en la sede ubicada en el cantón de Osa.

Según informó el Museo se trabaja en la plataforma de pago, proceso que está muy avanzado, sin embargo, si para el 16 de junio la plataforma no está lista, la entrada a las dos sedes será gratuita de forma temporal y hasta tener el pago en línea habilitado. Una vez habilitada la compra en línea, las entradas para ambas sedes se podrán adquirir en la página web www.museocostarica.go.cr.

La recomendación es consultar la forma de pago al número 2211-5700, o bien mediante las redes sociales institucionales o al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

En el Museo Nacional, sede San José, los visitantes podrán disfrutar de las exhibiciones: “Historia Precolombina”, “Historia de Costa Rica, siglos XVI-XXI”, “Orquídeas” de Emil Span y próximamente las exposiciones “Barreras Blandas” del artista nacional Federico Herrero y “Amos de la noche, animales nocturnos”.

En la sede Finca 6, ubicada en Palmar Sur de Osa, el visitante tendrá acceso tanto al centro de visitantes, donde podrá observar la exposición “Diquís, una región singular”, así como ingresar al sitio arqueológico y recorrer los montículos precolombinos, los alineamientos con esferas de piedra y la exposición de esferas.

Teatro Nacional

El Teatro Nacional de Costa Rica, abrirá su temporada de visitas guiadas teatralizadas a partir del miércoles 1 de julio. El horario de apertura se comunicará próximamente. Cada visita no sobrepasará el máximo de 10 personas y los interesados deben comprar las entradas previamente a través del número 2010-1110. El precio de la entrada para nacionales y extranjeros se comunicará a través de las redes sociales del Teatro Nacional. Los recorridos se ofrecerán tanto en inglés como en español.

La visita hará un recuento de la historia del Teatro Nacional iniciando en 1832 y explicará la construcción y todos los pormenores de ese proyecto de una sociedad, que inició en 1891 y terminó en 1897. Una guía acompañará al púbico con distintos personajes, en un recorrido que iniciará en el primer vestíbulo, pasará por la sala principal hasta recorrer minuciosamente el foyer y los palcos.

Los turistas recibirán datos históricos y curiosos de las distintas zonas del Teatro, que le darán una perspectiva histórica y conciencia del valor del espacio patrimonial, pero principalmente le recordará a cada uno de los y las visitantes que este Teatro Nacional es suyo.

Museos de la capital también reabrirán sus puertas

A la reapertura se sumarán los Museos del centro de la capital: Museos del Banco Central, Museo del Jade y la Cultura Precolombina del INS.

Los Museos del Banco Central de Costa Rica, ubicados bajo la Plaza de la Cultura, serán los primeros en reabrir sus puertas el próximo lunes 8 de junio. Contarán con un horario temporal que permitirá al público visitarlo de lunes a viernes de 9:15 a.m. a 5 p.m. Las entradas pueden adquirirse previamente desde el viernes 5 de junio, a través de la dirección boleteria.museosdelbancocentral.org, además, el Museo pone a disposición el número 2243 - 4223 para apoyar el proceso de compra.

Para los costarricenses y residentes, la entrada tendrá un costo de ¢2500 colones, y para estudiantes con carné continuará siendo de ¢500 colones. A partir del 24 de agosto, se retomarán los miércoles gratuitos y los domingos 2x1. Los extranjeros continuarán pagando $14 y los estudiantes extranjeros $10.

Museo del Jade y de la Cultura Precolombina

El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, ubicado al costado oeste de la Plaza de la Democracia, abrirá de forma gratuita del 15 al 30 de junio, de 8 a.m., a 5 pm, con reservación previa.

A partir del 1 de julio, los visitantes podrán adquirir sus entradas por medio de la página web www.museodeljadeins.com.

La información del Museo del Jade se puede consultar en la página www.museodeljadeins.com, al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al teléfono 2521-6610.

Medidas para el ingreso a los museos y el Teatro Nacional

En todas las cuatro instituciones se tomarán las medidas correspondientes para cumplir con los protocolos de ingreso y aforo que el público deberá acatar, entre ellas:

El aforo no sobrepasará el 50% de la capacidad institucional, cada centro cultural debe definir la cantidad de visitantes por sala en un mismo momento, la seguridad estará atenta al distanciamiento social por burbujas.

Ese mismo distanciamiento de dos metros se solicitará en las filas de ingreso.

No se permitirá el ingreso de personas que manifiesten síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar. Para esto, se realizará el monitoreo de temperatura.

Se rotularán espacios estratégicos para recordarle los protocolos de lavado de manos, estornudo y distanciamiento social.

Se mantendrán permanentemente jabón, alcohol en gel y toallas en servicios sanitarios y áreas estratégicas.

Se limpiará frecuentemente espacios de alto tránsito, así como pasamanos, mostradores y cualquier otro que tenga contacto frecuente con visitantes.

Medidas de seguridad para los visitantes