40 artistas en Punta Islita se reinventan y por primera vez ofrecen su arte a través de internet

03 Junio 2020

Artistas guanacastecos son de las comunidades de Islita, Pueblo Nuevo, Colonia del Valle, Pilas y Corosalito.

A 30 kilómetros de Playa Sámara en Nandayure, Guanacaste, se encuentra el Hotel Punta Islita, una de las únicas fuentes de empleo de la comunidad de Islita; lugar en el que hoy, 40 artistas se reinventan y promocionan sus obras en internet.

Su arte por lo general sale de nuestras fronteras, trabajan piezas únicas con materiales hallados en su entorno y un lenguaje artístico propio basado en la historia de esta provincia, posteriormente, son adquiridas por los huéspedes del hotel.

Y aunque de todos los grandes sectores económicos, el turismo es el más afectado según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la pandemia para este grupo significó la oportunidad de explorar un nuevo mercado que les permitiera seguir generando ingresos.

Desde el 2002 Islita es un museo de arte contemporáneo al aire libre, una vitrina de obras que evocan la cultura chorotega y hacen honor a la Península de Nicoya, una de las cinco zonas azules del planeta, por concentrar poblaciones con alta longevidad, superior a los 90 y 100 años.

“Uno de los pilares fundamentales de Punta Islita es la sostenibilidad, por lo que el fortalecimiento comunal a través del arte es vital y tras el impacto por el COVID-19, se convirtió en una prioridad habilitar una estrategia digital que permitiera promocionar estas piezas únicas”, destacó Laura Cruz, gerente de sostenibilidad de Garnier & Garnier.

Casa Museo ahora exhibe sus obras de grafiado en madera reciclada, joyería con materiales locales como semillas y conchas, móviles, espejos fabricados a partir de troncos que ha dejado el mar, paisajes de la naturaleza grabados en tela de segundo uso, lámparas, jaboneras o cubiertos de coco y piezas de cerámica que cuentan la historia chorotega.

Según la técnica, cada artista -en su gran mayoría mujeres- pertenece un grupo que ha contado con el acompañamiento técnico de otros reconocidos artistas, como Emilia Rodríguez, Loida Pretiz, Rodolfo Morales, Mauricio Rodríguez y Sila Chanto.

Bosque mar: trabaja piezas únicas como espejos, móviles y joyeros a partir de madera encontrada en la playa.

Matrices: utiliza la técnica de grabado en tela de segundo uso -el hotel les dona las sábanas que ya no utiliza-.

Arte Marena: surge como una idea propia de una de las artistas, utiliza como materia prima la concha del coco y con éste diseña juegos de cuchara, tenedor y cuchillo, así como lámparas, recipientes y jaboneras.

Pintarte: realiza la técnica de dibujo grafiado sobre piezas de madera reciclada, creando hermosas pinturas del paisaje rural costero y especies de flora y fauna propias de la zona.

Artistas del papaturro: desarrollan su lenguaje artístico gracias a la combinación de la costura con materiales que encuentran en su entorno (semillas, hilo, conchas, palitos) y que luego son convertidos en joyería, móviles y cuadros.

Leticia Vásquez, coordinadora del Museo Islita destaca que, quien compra una de estas obras únicas y hechas a mano, adquiere una dosis de historia. “Nueve de cada 10 clientes de estos artistas, eran huéspedes del hotel, pero ahora la tienda está cerrada y ellos se quedaron sin la posibilidad de vender, por eso buscamos la forma de que cada grupo pudiera continuar con la creación de estas piezas y hacerlas llegar a cualquier parte del país”.

El virus tiene al mundo entero paralizado, pero en Islita sobra el talento y el empeño. Marielos Calderón, es una de las artistas del grupo Matrices, además es sobreviviente del cáncer y ha sacado adelante a sus tres hijos sola gracias al arte que crea con sus manos; realiza piezas grabadas en madera y también trabaja la cerámica.

“La venta de estas obras era mi única fuente de ingresos, ante el panorama actual, tuve que salir de forma temporal de Islita y trasladarme a Santa Cruz, Guanacaste, para ir a limpiar casas y hacer alguna que otra manualidad o costura. Sin embargo, desde hace 15 años me he dedicado al arte, es mi diario vivir y me encanta, así que me entusiasma la idea de poder mostrarlo y venderlo por internet”.

Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios junto a Enjoy Group -accionistas del Hotel Punta Islita- se han preocupado por capacitar y acompañar a estos artistas durante todo el proceso, para que a través de una plataforma digital se muestre una experiencia cultural que luego se traslade hasta los hogares costarricenses.

“Nos hemos preocupado siempre por atender a la comunidad y acompañarla, pero hoy, se necesitan muchas manos. Este es un momento crucial para acelerar la comercialización de los productos de los artistas de Islita, en su mayoría mujeres jefas de hogar, porque pasó lo que nunca creímos, el hotel está cerrado”, destacó Otto López, gerente del Hotel Punta Islita.

¿Cómo comprar las obras?

La cuenta de Facebook Comunidad Punta Islita es el medio que ahora les permite mostrar sus obras creadas con la riqueza natural que posee la región, el sitio además comparte una pincelada de la naturaleza, alegría y color de Islita.

Los precios y la técnica varían y quienes deseen colaborar con esta comunidad y además adquirir una pieza de arte única, pueden escribir por el messenger de Facebook para la coordinación respectiva. La entrega se hará a través de Correos de Costa Rica.