Disfrute teatro, música, artes visuales y muchas actividades más este fin de semana

19 Septiembre 2024

El Ministerio de Cultura y Juventud invita al público a disfrutar de múltiples actividades culturales este fin de semana, entre las que destacan conciertos, funciones de teatro, exposiciones de artes visuales, entre muchas opciones más.

Consulte la programación a continuación:

Museo Juan Santamaría celebra Día Internacional de la Paz

En el marco del Día Internacional de la Paz, que se conmemora cada 21 de septiembre, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS), la Fundación Transformación en Tiempos Violentos, el Festival Internacional ART for CHANGE, con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Cultura y Juventud, ofrecen la “Semana de la Paz”, con actividades culturales este 19 y 21 de septiembre, en instalaciones del MHCJS. Las actividades con gratuitas y abiertas al público.

A continuación, el detalle:

Jueves 19 de septiembre, 6:30 p.m. | Poesía Inmersiva por la Paz 2024: seis poetas alajuelenses, en una mezcla de poetas experimentados y jóvenes, presentan una original forma de compartir la poesía. Lugar: Auditorio del MHCJS.

Sábado 21 de septiembre, Gran Concierto Centroamericano por la Paz 2024, 2 p.m. | La jornada inicia con una Feria de Arte y Emprendedores. Posteriormente, el concierto inicia a las 2 p.m., con la participación de Rialengo, de Costa Rica; Gilber Cáceres, de El Salvador; Mario Ruiz, Nicaragua; Álvaro Burgos, Costa Rica; Rosibel Carvajal, Costa Rica; Dúo Contrapunto, Costa Rica; Nagatak -música electrónica-, Costa Rica, entre otros. Lugar: Auditorio del MHCJS.

Todas estas actividades se organizan en el marco de la exposición “Arte para la Transformación y la Paz”, que abrió en julio anterior, en el MHCJS. Lea más sobre esta exposición AQUÍ.

MADC inaugurará la exposición “Oda a la Ira”

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) invita al público a la apertura de la exhibición fotográfica “Oda a la Ira”, de la artista, Maricarmen Pereira, una exploración de las distintas facetas de la ira, que ofrece una interpretación valiente y autorreferencial de esta emoción.

“Las imágenes están cargadas de fuerza y vulnerabilidad. Cada pieza fotográfica invita a observar y a redescubrir la ira como una experiencia profundamente humana, capaz de transformar lo personal y lo colectivo”, informó la institución.

El acto de apertura se realizará el sábado 21 de septiembre, a las 2 p.m., en la Sala 1.1, del MADC. Ingreso gratuito y abierto a todas las personas interesadas en participar.

“Las Futbolistas”: una obra que promueve la defensa de los pueblos indígenas y el respeto a la naturaleza

El Teatro 1887, de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), estrenará la obra “Las Futbolistas”, de Ráfaga Teatro, dirigida por Enrique Alvarado, una obra con un mensaje urgente en defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas, el respeto por la naturaleza y una denuncia a los vicios existentes en la industria del fútbol.

La CNT informó que se trata de una puesta en escena de comedia física y teatro de calle adaptado al teatro convencional, con música en vivo. Es el fruto de un equipo internacional, con integrantes de México, Costa Rica y Argentina que eleva una denuncia, pero también un mensaje de esperanza mediante un lenguaje universal: el fútbol.

Miranda Giacarini, Katherine Marchena y Melena Quesada encarnan a las tres futbolistas que protagonizan la lucha del pueblo de Saté para proteger su hogar. El elenco también está conformado por Enrique Alvarado y Cristian Segura, quienes, al igual que las demás actrices, interpretan hasta cinco personajes e interpretan instrumentos musicales en esta dinámica obra. Para esta ocasión, contarán con el apoyo de Bernardo Jiménez como músico ambientador.

La dirección general del proyecto estuvo en manos de Enrique Alvarado, ganador del fondo concursable “Tírese al Agua 2024”, del Taller Nacional de Teatro, bajo la categoría de Dirección Emergente.

La obra se presentará del 21 al 29 de septiembre, jueves, viernes y sábado, a las 7 p.m.; domingos, a las 5 p.m., en el Teatro 1887, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac). Las entradas tienen un costo general de ₡6.000 colones; estudiantes y adultos mayores, ₡4.000 colones. Se puede reservar al teléfono 8871-9103.

Breves | Agenda Cultural

I Festival de Teatro por la Paz, Heredia 2024

El Centro Cívico por la Paz Heredia, ubicado en Guararí, es la sede del I Festival de Teatro por la Paz Heredia 2024, una iniciativa del Taller Nacional de Teatro Costa Rica, del Ministerio de Cultura y Juventud. El festival busca acercar el teatro a la comunidad y promover la inclusión y la cultura de paz. Funciones este 19 y 20 de septiembre; entrada gratuita y para todo público. Conozca la programación en: https://tinyurl.com/mrds29mm

Música

La Banda de Conciertos de Cartago celebra el Día Internacional de la Paz, junto a la narradora y escritora Ana Coralia Fernández, y la agrupación “Seres Danzantes por la Paz”, del Taller Nacional de Danza y el Centro Cívico por la Paz de Cartago. Espectáculo de cuentos, danza contemporánea y música. El 20, 6:30 p. m., Anfiteatro Municipal de Cartago. Reservaciones mediante enlace: http://reglinea.muni-carta.go.cr/

Artes Visuales

El Museo de Arte Costarricense abrió la exposición “Bravuras”, muestra colectiva de grabados brasileños, que forma parte del acervo de la prestigiosa “Gravura Galeria de Arte”, de Rio Grande do Sul, Brasil. Un total de 30 obras de 30 artistas brasileños que celebran la tradición del grabado en Rio Grande do Sul. Abierta hasta el 31 de octubre, martes a domingo, 9 a.m. a 4 p.m., Museo de Arte Costarricense. Entrada gratuita y abierto a todo público.