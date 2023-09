Disfrute un fin de semana lleno de arte y cultura

08 Septiembre 2023

Programación incluye danza, teatro, cine, música en vivo, taller de dibujo, artes visuales y actividades para celebrar el Día del Niño y la Niña

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) invita al público a disfrutar de una gran variedad de actividades artísticas y culturales para toda la familia y para todos los gustos. La programación incluye eventos en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña.

A continuación, el detalle de las actividades:

Cine argentino y chileno en “Ciclo Territorios” y un ciclo especial para público infantil

El Centro de Cine presenta el "Ciclo Territorios", dedicado a producciones de Argentina y Chile. El jueves 07 de septiembre, a las 7 p.m., se proyectará "Villa Olímpica", y el viernes 08 de septiembre, a las 7 p.m., se exhibirá "Allende, mi abuelo Allende".

El programa “Preámbulo” ofrece también, para este fin de semana, "Pantalla Chica", un ciclo diseñado para los más pequeños de la casa. El 09 de septiembre, Día del Niño y la Niña, se proyectarán dos películas animadas creadas en Perú y China. A las 4 p.m., será el turno de "Ainbo: Spirit of the Amazon" (Perú, 2021) y a las 7 p.m., "Ne Zha" (China, 2019).

Todas las funciones son gratuitas y para todo público y las personas interesadas pueden aprovechar este espacio gratuito en las instalaciones del Centro de Cine, ubicado detrás del Instituto Nacional de Seguros, San José.

Celebración del Día del Niño y la Niña

El Teatro Popular Melico Salazar (TPMS) ofrece una variedad de espectáculos gratuitos para niños y niñas que visiten el centro de San José, durante este fin de semana.

El Grupo La Bicicleta presentará dos espectáculos, el primero será el viernes 08 de septiembre, a las 9 a.m., con la puesta en escena “Historias Cabécares”, y a las 11 a.m., el público podrá disfrutar “Juanito y los frijoles mágicos”. La oferta continuará durante el sábado 09 de septiembre, con la propuesta teatral “La Isla Rota”, del Grupo Contraluz, a las 11 a.m. Todas las presentaciones son gratuitas y se realizarán en los bajos del kiosko del Parque Central de la capital.

Además, el sábado 9 de septiembre, a las 10 a.m., el TPMS abrirá sus puertas con una función gratuita del espectáculo "La Boda de los Malafachas", una obra que combina teatro, circo y clown. Esta historia cuenta las ocurrencias de dos personajes singulares que deciden casarse. La entrada es gratuita, pero el cupo es limitado, las personas interesadas pueden reservar su espacio al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Esta programación se enmarca como parte de la “Celebración de la Niñez y Adolescencia”, una iniciativa conjunta del TPMS y la Compañía Nacional de Teatro, la cual regresa este año, después de una pausa debido a la pandemia.

Compañía Nacional de Danza presenta espectáculo “Malva”

La Compañía Nacional de Danza (CND) invita al público a apreciar la muestra “Malva”, una coreografía interpretada por dos de las bailarinas, como parte del programa “Coreógrafos Residentes”, dirigida por uno de los miembros del elenco de la CND.

Las funciones serán los días viernes 8 y sábado 9 de septiembre, a las 7 p.m., y el domingo 10 septiembre en el Teatro de la Danza, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura. Las entradas están disponibles en la boletería digital del teatro: boleteria.teatromelico.go.cr y también presencial el día del evento. La entrada general tiene un costo de ₡6.000 colones; estudiantes y adultos mayores, ₡3.000 colones. El espectáculo es para todo tipo de público.

Grei Quezac, director artístico de la CND, explicó que “Coreógrafos Residentes” es un programa interno de la CND “que permite al elenco experimentar con el juego creativo que implica la composición y dirección coreográfica. De esta manera, se dedica un espacio para una producción en danza contemporánea, en que el desarrollo y ejecución es realizada por el propio elenco de la Compañía, siguiendo las particularidades que cada obra demande”.

Breves | Agenda Cultural

Teatro

Obra de teatro “Verde con un beso muero”. Dramaturgia de Mabel Marín, dirección Rodrigo David, elenco: Iván Álvarez y Leyli Magnin. Crisol Teatro. Viernes 8 y sábado 9, 8 p.m.; domingo 10, 5 p.m., Teatro Vargas Calvo. Entrada general: ₡8.000 colones, estudiantes y adultos mayores, ₡5.000 colones. Entradas disponibles en www.teatronacional.go.cr

Música

Banda de Conciertos de Guanacaste | Concierto en celebración del Día del Niño y la Niña. El sábado 9, 12 m.d., Estadio de Liberia.

Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Sinfónico Nacional | Concierto especial “Coros & Oberturas de Ópera”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Sinfónico Nacional. Interpretación de obras de Rossini, Verdi, Puccini, Bizet, entre otros. El jueves 7, a las 8 p.m., en el TPMS. Entrada gratuita.