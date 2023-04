Cantautor cristiano costarricense presenta nueva producción musical SALMOS DEL SIERVO ES EL NOMBRE DEL NUEVO MATERIAL

25 Abril 2023

La presentación del disco será el próximo 4 y 5 de mayo, a partir de las 7:00 pm, en el Auditorio Lifehouse, Curridabat.

La entrada es gratuita, sin embargo, es necesario reservar al teléfono 8860-5050 para garantizar espacio.

El cantautor nacional, Marco Franco, presenta su nueva producción musical “Salmos del Siervo”, una creación original que incluye 11 canciones, en las que sobresale: Respirar, Luz y Vida, Inter blues, Tus mejores días y Desciende.

Según el compositor, “Salmos del Siervo cuenta la fidelidad de Dios, de ese Dios que siempre ha estado ahí, en cada parte de mi historia y me sostiene para seguir adelante, de ese Dios que me dice: No te dejes vencer, limpia tus lágrimas, vive con pasión e inténtalo otra vez (…) Aunque parezca locura elige vivir, que el valor no es ausencia de miedo, ¡el triunfo es intentarlo otra vez!, tal y como reza la canción”.

La presentación del disco será el próximo 4 y 5 de mayo, a partir de las 7 de la noche, en el Auditorio Lifehouse, en Cipreses de Curridabat. La entrada es gratuita y el cupo es limitado, por eso es necesario reservar vía WhatsApp al 8860-5050.

Tomando como base los trabajos anteriores, la cuarta producción musical: Salmos del Siervo, muestra una evolución al presentar una diversidad de ritmos como rock, blues, country y jazz, entre otros.

El nuevo material estará a la venta a partir del 7 de mayo en todas las plataformas sociales de @MarcoFrancoCr

Proyecto de evangelización

En el año 2007, Marco Franco instauró su Ministerio: Bohemia Espiritual. “Mi llamado para evangelizar es a través de la música, por eso surge Bohemia Espiritual, un ministerio que no tiene color denominacional y cuyo propósito es hacer que aquellos creyentes que se han alejado del Señor regresen al regazo de Dios y puedan encontrar la paz que sólo viene de Él”

Salmos del Siervo se presenta luego de A Tiempo, primera producción realizada en el año 2011; Cedro & Acacia, lanzada en el año 2015 y de Íntima Razón, producida en el año 2020y nominada en la categoría religiosa de los Premios ACAM de Costa Rica.

Mayor información en:

Encuentre las producciones de Marco Franco en:

Producciones en Spotify: https://open.spotify.com/playlist/0xX4UMcD8inaYgZNKQaYb2?si=J8cBgT5pSoO4DUG_Gj EtNg&dd=1&nd=1

Canal de YouTube: https://youtube.com/@MarcoFrancoCr

Número para entrevistas: 8860-5050 con Marco Franco