Proyectaran festival de cine afro en Guanacaste

13 Abril 2023

Cristian Chaves UNA Sede Regional Chorotega

Del 21 al 23 de abril se realizará, al aire libre, el Festival de Cine Africano y de la Diáspora en Liberia, Guanacaste. Este evento es un proyecto de la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo (FUACDE), con el apoyo del Ministerio de Cultura, las municipalidades de San José, Limón, Liberia, el proyecto San José Vive, la Asociación para la Cultura de Liberia, las universidades de Costa Rica, Veritas, Latina de Costa Rica, Estatal a Distancia, Tecnológico de Costa Rica y Nacional.

Carol Britton González, directora general de FUACDE, manifestó que “con este festival se busca contribuir con la promoción del conocimiento y la valorización de los aportes culturales, históricos, científicos y económicos, entre otros, de las personas afrodescendientes, favoreciendo un cambio en los imaginarios colectivos con respecto a los pueblos afro de las Américas y el mundo”

Se propuso también un intercambio con artistas influyentes de la industria cinematográfica, de varios países como: EUA, Canadá, México, República Dominicana, entre otros, donde se promueva la diversidad, inclusión y capacitación de jóvenes cineastas costarricenses en general y afro costarricenses, agregó Britton.

Está prevista también la presencia de influyentes personalidades del cine norteamericano. Se contará con invitadas e invitados internacionales de alto nivel cinematográfico, entre ellas celebridades de Hollywood, como Cheryl B. Isaacs, quién fuera dos veces presidente de los Premios de la Academia Norteamericana (Premios Oscar). También estarán presentes las reconocidas y galardonadas directoras: Kasi Lemmons, directora de las películas: I wanna Dance with Somebody (Quiero bailar con alguien, sobre la vida de Whitney Houston) y Harriet en busca de la libertad, postulada al Oscar por varias categorías. Además, Gina Prince-Bythewood, directora de la película The Woman King (La Mujer Rey) y Beyond the Lights (Mas allá de las luces).

Se contará, asimismo, con la participación de la folclorista cantaautora Guadalupe Urbina, quien se ha ganado un lugar importante en el medio musical costarricense y un reconocimiento por la calidad de su trabajo musical en América Latina y Europa.