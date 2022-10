Familias damnificadas que viven al borde del Río Nosara tendrán su propia vivienda

08 Octubre 2022

Gracias a la sinergia de la comunidad y un grupo de empresarios se logró conseguir un terreno, para poder reubicarlas.

En este momento está a nombre de la Asociación de Desarrollo para eventualmente hacer los análisis para la construcción necesaria.

A pesar de que el proyecto está encaminado, se espera que las viviendas estén listas en un plazo de tres años.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Son muchas las familias que viven al borde del cause del Río Nosara y que por sus constantes crecidas, se ven afectadas perdiendo sus viviendas y su calidad de vida. Niños, adultos mayores, mujeres, exponen su vida cada día.

Es por esta razón que, desde hace varios años, la Asociación de Desarrollo Integral de Bocas de Nosara (ADI Bocas de Nosara), tomó la iniciativa que ayudar a estas familias a mejorar su condición, apoyo que encontró en un empresario local Jeff Grosshandler, quien con su compromiso con la comunidad de Nosara se logró establecer una alianza público privada que permitirá brindar de un hogar a cada una de estas familias.

Marco Tulio Ávila Alvarado, presidente de la ADI Bocas de Nosara, contó sobre el proyecto, la alianza y sus avances.

“El proyecto nace hace cuatro años cuando se tuvo unas inundaciones muy grandes que afectó gravemente a las familias, niños, adultos mayores y mujeres que viven en esta zona, y pues viendo la emergencia y la necesidad y tanta tristeza que pasa tanta gente, la Asociación de Desarrollo decide buscar la forma de cómo ubicar un terreno que reúna las condiciones tanto con los servicios básicos como fuera de zonas de inundación.

Hubo varias opciones, pero al final encontramos la indicada y conversamos con los dueños de la finca con quienes se negoció durante dos años para que no se vendiera a nadie más que a nosotros. Comenzamos a buscar fondos por más de dos años hasta que se le presentó el proyecto al señor Jeff Grosshandler un empresario de Nosara y a quien le presentamos la exposición del proyecto, sobre la situación de la finca, su precio y también de las necesidades que estaban pasando estas personas, y pues le explicamos que el tiempo que nos daban era muy corto ya para poder adquirirlo.

Él ha sido un empresario que participa en el apoyo de las asociaciones comunales, él ayuda a distintos grupos, a juntas de educación, al deporte, y a otros proyectos desde que llegó. Las asociaciones disponemos apenas de un 2% del presupuesto del gobierno, nosotros realmente no manejamos dinero, por lo que desde que le expusimos el proyecto mostró un gran interés, porque no quería ver a más familias sufriendo o personas expuestas a morir por causa de no gestionar un proyecto tan importante. Desde ese momento se comprometió con la Asociación de Desarrollo hicimos una alianza pública privada, nos prestó el dinero y pues el resultado es que logramos comprar el terreno”, comentó Ávila.

Sobre el proyecto

Según indicó el presidente de la ADI Bocas de Nosara, en este momento se trabaja en los permisos para poder intervenir el terreno pues hay que aplanarlo, para que las instituciones comiencen a trabajar con un programa de familias seleccionadas, y que apliquen al proyecto.

El proyecto lleva plantas de tratamiento, calles asfaltadas, el lote es más grande, por lo que no habrá hacinamiento de familias, las plantas del tratamiento llevan un sistema en el que todas las aguas que salen con un 95% purificadas van para áreas de jardines, zonas verdes, aceras, con zonas verdes, y las arborizaciones que llevan las zonas protegidas dentro del programa de vivienda.

“Cada familia que va a salir de la zona del río, contará con sus respectivos planos con escrituras de los lotes, y los lotes que quedarían desocupados, se inscribirán a nombre de la Asociación de Desarrollo, y se declararán en un convenio que tiene que participar la Municipalidad de Nicoya y el MINAE para declararlas zonas verdes áreas de parques, para que queden protegidas, por lo que el impacto de reforestación será muy grande en todos estos sectores y el proyecto va muy avanzado”, explicó Ávila quien agregó que si todo sale bien en un periodo de tres años, se podrá iniciar con el proyecto de vivienda.

“Se necesita que el gobierno brinde un apoyo para su desarrollo, sin embargo, todo lo relacionado con la preparación del terreno está muy avanzado, por nuestra parte la Asociación del Desarrollo se encuentra agradecida con don Jeff por el apoyo que está dando al pueblo de Nosara, por su aporte e interés por la comunidad”, finalizó.