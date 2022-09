Falta de voluntad política y descentralización, detienen las ganas de enfrentar los desafíos de las municipalidades de Guanacaste

01 Septiembre 2022

Según FEMUGUA, existen varios proyectos que buscan agilizar el desarrollo económico, de infraestructura vial y educativa de la provincia, pero necesitan de un mayor apoyo.

En este año las municipalidades no han sido afectadas por la Regla Fiscal, sin embargo, las leyes especiales como las 9156 y la 8114, porque el Estado no va a presupuestar todo el dinero, además estamos en el periodo de inundaciones y de caminos que no son municipales sino rutas nacionales que están en mal estado y sin contenido para darles prioridad y las municipalidades sin recurso y sin la posibilidad legal para poderlas intervenir”, Viviana Álvarez, Directora de la Federación de Municipalidades de Guanacaste (FEMUGUA). De esta manera, la representante de FEMUGUA, brindó un panorama sobre la realidad de los municipios del cantón.

Además, existe un proyecto de ley de la red vial para pasar a las municipalidades las vías secundarias y terciarias. “Sobre este tema es necesario que nos pasen no solamente el derecho sino también los recursos porque si no solo nos estarían pasando problemas según la ley 8114”, explicó la directora.

Sobre el proyecto 8668 sobre la regulación de materiales de carteras y causes, el cual se basa en la modificación del artículo 33 para que las municipalidades puedan extraer materiales de carteras y causes de forma expedita, ahora hay muchos requisitos casi imposibles de cumplir. “El problema es que ahora las autoridades actuales no dominan bien la ley todavía y entonces se entra en un limbo con este tema y aún más con las necesidades que hay”.

Radiografía de la red vial Guanacaste

De acuerdo con la representante de FEMUGUA, como parte de las carreteras urgentes de reparar están: Nosara, la carretera de Tilarán hasta la Fortuna, la carretera de Tilarán hacia Monteverde, las rutas internas de Bagaces las que comunican a Aguas Claras. “Aquí hay un puente del Río Chiquito, este puente siempre ha sido un peligro no tiene señalización. La red vial de Liberia es un desastre, hay que ver cómo se le ayuda a las rutas cantonales. Sobre la ruta Barranca hay un problema con la adjudicataria para la Ruta 1, que entendí que ya se había resuelto y ya va a arrancar de nuevo”, comentó.

A pesar de las problemáticas que aquejan a las municipalidades de Guanacaste, Álvarez destacó que ha habido varios logros tales como la conciliación a través de FEMUGUA sobre algunos proyectos que ha permitido tener a las municipales más unidas y coordinadas, como lo es el proyecto de “Envejecimiento Saludable”. “La 9156, con la cual logramos que el Gobierno girara después del hackeo el recurso para seguir trabajando al igual que la 8114. Con el proyecto de la vejez saludable, estamos trabajando con el fin de tener una vida longeva saludable.

“Para este año nuestra expectativa es lograr consolidar una marca provincia, homogenizar toda una zona, aunque es complicado queremos realizar todo el esfuerzo para lograrlo, además del tema de los planes reguladores, que lo hemos ido trabajando bien, y seguir coordinando con el Poder Ejecutivo, para mejorar la coordinación con Guanacaste y sus muchos desafíos económicos, de infraestructura, de distancia, por la geografía, hay grandes retos. En el tema de la descentralización estamos trabajando para que las municipalidades puedan tener los recursos de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) para que sean las encargadas de crear obra en las escuelas, que al final cuando no hay dineros en los centros educativos quien los interviene son las municipalidades, pero con dinero de ellas mismas, entonces esto agilizaría aún más el desarrollo educativo de la provincia”, finalizó.