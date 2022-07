Puente Real termina su restauración para celebrar los 198 años de la Anexión

22 Julio 2022

Con la supervisión del Centro de Patrimonio Cultural la Municipalidad de Liberia realiza restauración por 196 millones de colones

“Por el Puente Real nunca han pasado los bueyes jalando sus carretas, ni tapándoles los ojos con trapos. Mi abuelo decía que cuando hicieron el puente le pusieron cuero de tigre y por eso no pasa ningún buey enyugado”, relata Aurora Contreras Correa, liberiana conocida como doña Yoya.

Y es que el Puente Real ha estado más de un siglo instalado sobre el río Liberia en la Calle Real de la Ciudad Blanca, es parte del paisaje y juega un importante papel en la identidad y cultura liberianas. De hecho, el ganado y los bueyes que arrea Güicho Pizarro en el famoso Tope de Toros, pasan, no por los tablones del puente, sino por abajo, por el río, como dice por doña Yoya.

El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural da seguimiento a la restauración del Puente Real que efectúa la Municipalidad de Liberia. El antiguo puente mantendrá su diseño original, lo que implica su estructura metálica y la superficie de rodamiento en madera.

Para restaurarlo se reforzaron estructuralmente sus bases, a la estructura metálica se le sustituyó las piezas de acero dañadas, se le removieron las capas viejas de pintura y de óxido mediante limpieza abrasiva con arena y aire a alta presión (“sandblasting”) y se pintó nuevamente en color gris.

Por estos días las obras de restauración se encuentran en la etapa final, en la colocación de una nueva superficie de rodamiento de gruesos tablones de madera, como originalmente tuvo.

La Municipalidad informó que estará listo poco después del 25 de Julio, fecha de celebración del 198 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.

“Quiero darle a Liberia obras importantes con los impuestos que paga el pueblo y me refiero al Puente Real con un valor de 196 millones. Está quedando muy lindo y ya la otra semana, si Dios quiere, lo entregan”, apuntó el alcalde Gerardo Castañeda.

Carlos Ml. Zamora, historiador jubilado del Centro de Patrimonio Cultural, recordó que la Calle Real fue un antiguo camino colonial, parte del “Camino del Arreo”, utilizado para el traslado de ganado y viajeros hasta y desde Alajuela.

“A su ingreso a la ciudad el camino dividía los barrios históricos de Condega, La Victoria, Los Cerros y Los Ángeles, pero, había que vadear el río Liberia, pues no existía puente todavía a fines del siglo XIX. En 1907 se instaló un puente de tipo ferroviario con estructura metálica, cimientos de concreto y vigas de acero, de la American Bridge Company of New York. Importar esta estructura implicó el trayecto Nueva York, Limón, San José, Puntarenas, Bebedero y Liberia. Durante la primera mitad del siglo XX el Puente Real se constituyó en el acceso más importante de la ciudad, puerta del comercio y de enorme trascendencia económica, cultural y política”.

La restauración del Puente Real se une a otras obras que efectúa el municipio, como es la restauración de la Antigua Gobernación de Liberia, cuya reapertura hoy contará con la presencia del presidente de la República, la ministra de Cultura y Juventud y el alcalde del cantón.