Playas del Coco contará con nuevo deck turístico en Paseo Amor de Temporada

19 Agosto 2021

La obra edificada hace más de 11 años, ya cumplió su vida útil por lo que urge de un nuevo diseño.

El proyecto se estima esté finalizado en un periodo de cuatro meses.

El actual deck (estructura tipo muelle) que se encuentra en el Paseo Peatonal Amor de Temporada fue edificado en el año 2010 por el Arquitecto Celso Rafael Cortés, Ingeniero de Obras de esta Municipalidad. La estructura actual está hecha de materiales que se exponen al agua de mar y que han sufrido daños de corrosión salina y otros daños que causa la sal en la estructura; razón por la cual ya cumplió su vida útil. La nueva estructura en esta ocasión se diseñará con plástico reciclado para que tenga un tiempo de vida útil mayor, que igualmente se aclara que va a llegar a sufrir daños por los rayos ultravioleta y llegará un momento dentro de unos 10 o 15 años donde habrá que reemplazarlo nuevamente. En el año 2010 no se utilizó plástico reciclado debido a que esa alternativa a nivel de material no estaba consolidada como “material de uso certificado en obra pública”, pues apenas estaba saliendo al mercado en ese año. Por cuestiones de prioridades económicas debido a la afectación ocasionada por la pandemia, no se había ejecutado el proyecto, pero el mismo se licitará y ejecutará próximamente, se estima que en un mes y medio estaría culminado el tema de la licitación, y aproximadamente en un periodo de 3 o 4 meses la otra estaría finalizada.

La obra se encuentra a cargo del Arquitecto Celso Rafael Cortés Sandoval, quien indica que la imagen que se muestra es de carácter ilustrativo debido a que aún se encuentra detallando los últimos aspectos técnicos de esta bella obra.

Fuente: Municipalidad de Carrillo.