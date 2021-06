“Visión Nicoya al 2032”, es la esperanza de un nuevo Plan de Desarrollo Humano Cantonal

28 Junio 2021

El mismo se desarrollará entre el 2022 y el 2032, gracias a un trabajo en conjunto entre la Municipalidad de Nicoya y la UNED.

Por Silleny Sanabria Soto

Con el fin de que Nicoya cuente con una mejor organización can­tonal en todos sus aspectos terri­toriales, encadenamientos productivos y participación urbana, entre otros temas, y que por mucho tiempo por causa de vacíos han limitado el progreso del can­tón, la Municipalidad de Nicoya en con­junto con la Universidad Estatal a Dis­tancia (UNED), trabajan en la creación de un nuevo Plan de Desarrollo Huma­no Local para Nicoya.

“Lamentablemente cuando llegamos a la Municipalidad nos encontramos con que no tenía plan de desarrollo, no te­nía plan estratégico, no tenía plan anual ni plurianual; entonces, estamos empe­zando a construirlo, porque es funda­mental para tener un adecuado proceso presupuestario, pero más que eso, para promover el cantón y aumentar la par­ticipación ciudadana”, comentó Carlos Armando Martínez Arias, Alcalde de Nicoya.

“Visión Nicoya al 2032”, es el nombre del plan estratégico, el cual se lanzó a cartel de licitación y la institución edu­cativa la ganó, por lo que desde hace ya cuatro meses trabaja en el desarrollo del proyecto.

“La investigación para Nicoya 2032, tanto en el aspecto económico, social, político y ambiental, se realiza en el marco de que se debe formular un nue­vo desarrollo humano local porque el anterior venció, entonces la municipali­dad junto con la UNED, trabaja en una novedosa idea con escenarios prospec­tivos que sirven de base para la elabo­ración del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Nicoya”, explicó Daniel Ruíz Aráuz, Jefe de Sede de la UNED NICOYA y coordinador del proyecto.

Según el coordinador, el proyecto se en­cuentra en la etapa de consulta distrital, la cual consiste en visitar a cada uno de los distritos, se les explica a las perso­nas los logros de la visión y se les hace la consulta de cómo visualizan ellos la operación de esa visión cantonal y de ahí se busca cómo se van a alinear las herramientas para operar en estos esce­narios prospectivos, para posteriormen­te hacer la presentación oficial del Plan.

¿Cuáles serán los beneficios?

Lo positivo de la visión Nicoya 2032, según Ruíz, es que el Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Nicoya, apuntará a un sistema de educación de calidad, tendrá una mejor planificación urbana que permitirá un buen manejo del recur­so hídrico; además ayudará a que haya un adecuado uso de sólidos, líquidos y gaseosos, fomentará los encadenamien­tos inclusivos para provechar ventajas, mejorará la calidad de vida de la pobla­ción vulnerada y vulnerable, todo esto basado en que Nicoya es zona azul del mundo.

“Lo que buscamos con este trabajo es estructurar la labor municipal, mejorar las políticas públicas, optimizar la in­versión, dirigir la municipalidad hacia metas y objetivos comunes que intere­sen a toda la población en temas de de­sarrollo, lo que nos permitirá realmente invertir de acuerdo a las necesidades de los habitantes”, finalizó Martínez.