AyA garantiza acceso a agua potable en el asentamiento Martina Bustos en Liberia

20 Mayo 2021

Ante bloqueos de calles por supuesta falta del líquido, institución aclara que había colocado 12 fuentes públicas ya que los vecinos ocupan la propiedad de forma irregular

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) desmiente el supuesto faltante de agua que denuncian vecinos del asentamiento informal Martina Bustos, en Liberia, quienes como parte de su reclamo realizaron bloqueos de calles y amenazaron a funcionarios de la entidad.

“En esta comunidad el AyA tomó acción para garantizar agua potable, y se hizo conforme la legislación lo permite, mediante la colocación de 12 fuentes públicas debido a que los residentes no son propietarios del terreno que ocupan”, explicó Eliécer Robles, director de la Dirección Regional Chorotega.

Robles detalló que para la instalación de estas fuentes el AyA consideró la importancia del agua en medio de la emergencia sanitaria. Las mismas aporta unos 19 litros por segundo de líquido, cantidad suficiente para abastecer a las casi 700 familias que, se estima, ocupan desde años atrás una propiedad privada en la zona.

“Sospechamos que los problemas los pueden estar generando conexiones ilícitas a las fuentes públicas, ya que pueden darse fugas y desperdicios, e incluso un consumo desmedido, pero aún no lo sabemos porque enviamos una cuadrilla, pero fue amenazada al intentar entrar al asentamiento a realizar la inspección”, dijo el funcionario.

Desde el AyA se hace un llamado especial a la población para que se respete la integridad de los funcionarios, cuyo interés es cumplir con la tarea de asegurar que haya agua para todos los vecinos y vecinas.

Durante la tarde los funcionarios de la institución pudieron ingresar a realizar la inspección de la zona con el apoyo de la Fuerza Pública.

Antecedentes

El asentamiento Martina Bustos se formó a partir de la ocupación irregular de una propiedad privada y, aunque desde 1997 los propietarios legales han desarrollado acciones para normalizar la situación, no han tenido éxito.

Legalmente, el AyA no está habilitado para brindar servicios de agua potable a viviendas que no estén con sus documentos en orden. Por lo tanto, hasta que se resuelva el tema de tenencia de la tierra en Martina Bustos, no se podrá dar agua a cada casa.

Sin embargo, para no dejar a las personas sin agua, el AyA habilitó las 12 fuentes públicas, servicio que, además, no se cobra, por lo que la institución debe responder por esa factura.