Mejoras de los caminos de Barrio Los Canales en Playas del Coco, serán prioritarios

16 Diciembre 2020

Vecinos cuentan con problemas de inundaciones desde hace más 7 años, por mal estado de las vías.

Por Silleny Sanabria Soto.

Tras la precaria situación de vías que existe desde el año 2013 en el Barrio Los Canales, en Playas del Coco, y a falta de soluciones efectivas y prontas respuestas, varios integrantes de la Defensoría de los Habitantes, entre ellos su representante Catalina Crespo, hicieron un recorrido por la zona a inicios del mes de diciembre para valorar el estado de los caminos, para conversar con los habitantes y a la vez para pedir cuentas al Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, Carlos Gerardo Cantillo Álvarez.

Desde hace más de 7 años, esta comunidad de pescadores ha gestionado ante el municipio la solicitud para reparar la vía pública cantonal, ya que desde ese entonces ha tenido el grave problema de ver sus viviendas inundadas en tiempos de lluvia, y en muchas ocasiones de perder sus bienes domésticos por causa de la ausencia o ya deteriorada infraestructura vial como desfogues, alcantarillas, falta de drenaje a la Quebrada San Francisco y demás problemática conocida por la municipalidad.

Al 2016, el gobierno local respondió de forma escueta que realizaría trabajos en lastre y colocación de alcantarillas en las calles principales y adyacentes, y para octubre de este año, Cantillo informó que a pesar de conocer sobre la situación, la escasez de recursos ha implicado una mayor dificultad para atender las diferentes necesidades.

“Para el proyecto del barrio Los Cana- les se requiere de un estudio hídrico para determinar los trabajos que se requiere hacer, dicho insumo iba a ser entregado por la Universidad de Costa Rica, pero la problemática del COVID-19 ha provoca- do que no se haya concluido. Lo anterior es muy importante, ya que realizar otras inversiones como creación de alcantarillas depende de los resultados del estudio, siendo entonces que de realizar obras de mejoramiento vial 10 podría implicar que posteriormente los estudios revelen que los datos concretos con los que se deben realizar obras, pudiendo implicar que los recursos se hayan utilizado de forma in- eficiente. Particularmente el presente año con sus particularidades, los ingresos han disminuido considerablemente, paralelo a una mayor problemática social por falta de empleo, lo anterior, ha provoca- do por los bajos ingresos sean utilizados de forma muy cuidadosa, por lo que en la actualidad se está intentando resolver las problemáticas más generales del cantón….”, cita textual del informe.

Hasta el momento se han realizado actividades de mejoramiento rutinario en lastre por parte del Departamento de Maquinaria Municipal junto con descuaje de vegetación en la vía, así mismo la limpieza del paso de alcantarilla, sobre quebrada San Francisco, para dar mejor movilidad al caudal. Se han dado labores de limpieza en el cauce de la quebrada por árboles caídos y los desechos orgánicos por el descuaje de vegetación y malezas en el mismo por parte de cuadrillas Municipales, junto con la recolección de desechos salidos.

Por su parte, el alcalde se comprometió a solicitar al MOPT, la maquinaria para que en marzo del 2021 se intervenga la quebrada San Francisco, que genera las inundaciones en dicho Barrio, mientras que la Defensoría de los Habitantes dará seguimiento a la solicitud ante el MOPT y ordenó al municipio a ordenar los estudios pendientes.