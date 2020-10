Centenarios de la Zona Azul, extrañan los abrazos, besos y visitas que el Covid-19 les quitó

12 Octubre 2020

Varias organizaciones se unieron para presentar mediante un webinar, las afectaciones que ha dejado la pandemia en los adultos mayores de la Península de Nicoya.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Como parte de la conmemoración del Mes de la Persona Mayor y en el marco del 45 Aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población, el programa “Envejecimiento, Cambios sociales y retos sociales (IDESPO), se realizó el Coloquio “Impacto del Covid-19, en la población centenaria de la Zona Azul de la Península de Nicoya.

La actividad tuvo la participación de adultos mayores como doña Dora Bustos Duarte de 102 años, centenaria de Carrillo, además del acompañamiento de videos o audios de la señora Marta Rojas Arrieta de 105 años, Francisca Paula Obando, conocida como doña Luz de 101 años, José Bonifacio Villegas Fonseca de 103 años conocido como “Pachito” y Pablo Castillo Carrillo de 98 años de edad.

“Una de las temáticas ha sido la situación de las personas mayores, desde la década de los 70 se trabajó en atender las necesidades de la población adulta mayor. Desde el 2017, se realizó el primer encuentro de zonas azules en el mundo, y se tomó en cuenta a la Península de Nicoya para realizarlo y desde ese momento se han creado alianzas con las asociaciones y su trabajo por esta población”, Mag. Rebeca Espinoza Herrera, investigadora de IDESPO.

Por su parte, Jorge Vindas, Fundador y Director de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul, comentó que una Zona Azul se caracteriza por tener una muy baja mortalidad y por ende su longevidad es alta, con personas mayores de 90 años y con buenas condiciones de salud, en los cantones de Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha y Nandayure.

“Actualmente hay 44 centenarios en la Península de Nicoya, es decir un 63% del total de adultos mayores de 65 años que hay en Guanacaste, que son hasta el momento 70. Además se espera que a diciembre del 2020, se llegue a 49, según información del Padrón Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, comentó Vindas quien agregó que el 64% de la población adulta mayor en la Zona Azul es mayor de 95 años.

¿Cómo ha impactado la pandemia a los centenarios?

El estudio recalca la afectación social, física, mental y económica en los adultos mayores, mediante la confirmación de los participantes de la actividad, quienes recalcaron que el miedo de no haber visto una enfermedad así en la población, o no poder salir a los lugares públicos, conversar con la gente como lo hacían regularmente, es lo que más resienten.

“El saludo de la gente es lo que más extraño, un abrazo, un beso, y una expresión de amor ahora no se puede, porque dicen que hay que cuidarse. Ahora hay menos personas que vienen a visitarlo a uno y si vienen es muchos metros de distancia”, comentó “Pachito”.

“Lo espiritual es lo primero, yo le he pedido a Dios fortaleza porque me hace falta asistir a la misa los domingos, porque ir a la iglesia es agradecerle a Dios por ser bondadoso. Extraño aquellos abrazos que me daban cuando se daba “la paz”. Lo espiritual es lo que más he extrañado”, comentó doña Marta.