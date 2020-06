Nicoya y Santa Cruz se unen para reactivar su turismo

18 Junio 2020

Con el objetivo de crear una ruta certera en pro de la reactivación turística en la región, las Municipalidades de Nicoya y Santa Cruz junto a algunos empresarios de la zona comercial costera de ambos cantones, mantuvieron conversaciones importantes que promoverían la generación de empleo tras la pandemia.

“Queremos articular acciones, pero estas no deben ir por separado, sino actuar como bloque, no que un hotel o cadena hotelera se preocupe únicamente por su propio bienestar. En esta propuesta también debemos ser solidarios con distritos rurales que tal vez no cuenten con atractivos turísticos de costa, con playas en su geografía, pero estos sí pueden aportar con arte culinario, folclor, artesanías, entre otras cosas”, expresó el Alcalde Municipal de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias.

La reunión tuvo de expositora a Laura Barrantes, especialista en turismo de bienestar, quien recalcó la importancia de sacar provecho al reconocimiento internacional de la Península de Nicoya como una de las zonas azules del mundo, donde su población vive más producto de buenas prácticas diarias. “Debemos enfocar esfuerzos en un turismo de bienestar, que introduce al turismo de salud y prácticas como yoga, tratamientos preventivos, actividades físicas recreativas y otras, porque la pandemia ha generado un desgaste mental en la población mundial, y que mejor que nuestro país y esta provincia para recuperarse”, citó.

La especialista agregó que se deben plantear propuestas para generar cuanto antes rutas de trabajo al conocer ofertas y demandas, impulsar una promoción nacional e internacionales a través de experiencias reales y originales.

“Es muy importante esta unión municipal entre Santa Cruz y Nicoya, porque todos dependemos de una reactivación económica. Tenemos que generar credibilidad y trabajar en equipo, si lo hacemos aisladamente, el turista se irá para otros lugares, así que nuestros cantones deben estar unidos para atraer turismo en cuanto la pandemia lo vaya haciendo posible”, subrayó Jorge Alfaro Orias, Alcalde Municipal de Santa Cruz.

Por su parte, los empresarios señalaron que el primer paso es desarrollar un inventario para conocer con qué se cuenta, variedades en actividades y servicios, y dar valor a los productores locales, integrarlos al plan. Piden involucrar a otros entes como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Cultura, y cámaras como la de restaurantes y afines.

Fuente: Municipalidad de Nicoya.