Programación Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2020

13 Enero 2020

MARTES 14 DE ENERO

6:00am. Santo Rosario en Hato Viejo en la casa del Señor Vicente Guevara.

7:00am. Salida del Santo Cristo De Esquipulas desde la comunidad de Hato Viejo.

11:45am. Llegada del Santo Cristo De Esquipulas a su altar en la Calle Esquipulas, frente a las oficinas del AyA, ahí permanecerá la imagen hasta las 4:00 pm cuándo iniciará la solemne procesión.

12:00md. Cien atronadoras bombetas de doble trueno desde los cuatro puntos cardinales anuncian que las FIESTAS TIPICAS NACIONALES han comenzado, en la glorieta del Parque Bernabela Ramos suena la parrandera alegrándonos hasta el alma.

12:15md. Sale el primer Tope de Toros desde el Barrio Santa Cecilia con los Payasos de Pata e´ Buey y la Mascarada Santacruceña AG, el camión con los toros que se van a montar y la parrandera.

2:00pm. Primera montadera con el ganado de Finca Río Tigre, Finca San Fermín y Finca El Dólar

4:00pm. Todo se detiene para dar campo a la entrada triunfal del Santo Cristo De Esquipulas a nuestro pueblo en una solemne procesión que abarrota las calles principales.

5:00pm. Santa Eucaristía en el Parque Bernabela Ramos, preside Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora.

7:30pm. Coronación de la Reina Nayeli Matarrita, acompañada por sus damas Dayana Obando y Kiara Viales, en el Parque Bernabela Ramos.

8:00pm. Noches Santacruceñas en el Parque Bernabela Ramos, presentación de Los Chocuacos, Grupo Chiqui Chiqui y Marimba de Alonso Ramos. Reconocimiento Sandra María Barrantes Briceño, primera Reina Típica Nacional.

8:00pm. Primera montadera nocturna con el ganado de Ganadería El Congal y Finca El Manglar.

8:00pm. Conciertos y bailes en el Campo Ferial en: Bar Jumas, Salón Los Guanacastes, Bebedero Pilsen, The Lounge, OASIS.

“Somos un pueblo sencillo, cargado de tradición, Santa Cruz de Guanacaste, te llevo en mi corazón”



MIERCOLES 15 DE ENERO

5:00am. Comenzamos el segundo día de fiestas con la primera Diana que hace disfrutar a todos los amanecidos, ruta saliendo del barrio Santa Cecilia en la casa Chavarría, Súper Johnny.

10:00pm. Santa Eucaristía en el Parque Bernabela Ramos, preside Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora.

12:00md. Segundo Tope de Toros saliendo desde el Barrio Santa Cecilia con los Payasos de Pata e´ Buey y la Mascarada Santacruceña AG, el camión con los toros y la parrandera.

2:00pm. Montadera de la tarde a cargo de Hacienda El Bosque y Hacienda El Carrizal.

2:00pm. Actividades infantiles en el Parque Bernabela Ramos con Payasita Mausita, pintacaritas, juegos tradicionales, zumba, inflables, golosinas, premios y piñatas, completamente gratis.

7:30pm. Noches Santacruceñas en el Parque Bernabela Ramos, presentación de Cimarrona Escuela de Música de Villarreal, Grupo Tierra Nueva, Compañía de Danza Folclórica La Gran Nicoya, Grupo Musical Pikin y la Nueva Sétima. Reconocimiento a la folklorista nacional Marlen Contreras Mendoza.

8:00pm. Montadera nocturna con el ganado de Finca Río Tigre, Finca La Fortuna, Finca El Encanto y Hacienda Santa Marta.

8:00pm. Conciertos y bailes en el Campo Ferial en: Bar Jumas, Salón Los Guanacastes, Bebedero Pilsen, The Lounge, OASIS.

“Es Santa Cruz, cuna del cacique Diriá, donde el alma chorotega no pudieron enterrar”



JUEVES 16 DE ENERO

5:00am. Amanecemos con la tradicional Diana que hace disfrutar a todos los engomados, ruta saliendo de la Panadería PPK Barrio Buenos Aires.

9:00am. Solemne Procesión con la imagen del aparecido, Santo Cristo De Esquipulas nuestro patrono, por las principales calles del pueblo.

10:00am. Santa Eucaristía en el Santuario Nacional, primer día del Triduo en honor al Santo Cristo de Esquipulas. Sacerdote invitado: Monseñor Oscar Fernández Guillén, Obispo Diócesis Puntarenas.

10:00am. Actividades infantiles en el Parque Bernabela Ramos con Payasitos Shaky y Bajurín, pintacaritas, juegos tradicionales, zumba, inflables, golosinas, premios y piñatas, completamente gratis.

11:00am. Descarga de camiones para el Tope Típico Nacional 2020 en la Zona de descarga ubicada a 850 metros al este del Campo Ferial.

12:00am. Recepción del Tope Típico Nacional 2020 en Bar Jumas Campo Ferial.

12:00md. Tope de Toros saliendo desde el Barrio Santa Cecilia con los Payasos de Pata e´ Buey y la Mascarada Santacruceña AG, el camión con los toros que se van a montar y la parrandera.

2:00pm. Salida del Tope Típico Nacional desde Bar Jumas Campo Ferial.

2:00pm. Montadera a cargo de Hacienda Santa María y Finca El Encanto.

7:30pm. Noches Santacruceñas en el Parque Bernabela Ramos, presentación de Golden Star Academy ALL STAR, Ensamble De Marimbas Poesía, Proyección Folclórica Veroliz, Grupo Musical Marimba Orquesta Maribel. Reconocimiento al Premio Nacional de Cultura Popular Isidoro Guadamúz de la O.

8:00pm. Montadera nocturna con el ganado de Finca Zanja Negra y Hacienda El Guabo.

8:00pm. Conciertos y bailes en el Campo Ferial en: Bar Jumas, Salón Los Guanacastes, Bebedero Pilsen, The Lounge, OASIS.

“Ya toca la cimarrona y el tablado está a reventar, en la barrera se acomodan porque viene un toro alazán, Casimiro ya lo anuncia las montas van a comenzar”



VIERNES 17 DE ENERO

5:00am. Tradicional Diana para todos los amanecidos, ruta saliendo de súper Kion hacia dentro de la barrera.

2:00am. “Montadera Canta Gallo” Finca La Flor y Los Destructores de Machón.

9:00am. Solemne Procesión con la imagen del aparecido, Santo Cristo De Esquipulas nuestro patrono, por las principales calles del pueblo.

10:00am. Santa Eucaristía en el Santuario Nacional, Segundo día del Triduo en honor a Santo Cristo de Esquipulas, Sacerdote invitado: Pbro. Luis Fernando Suarez Blandón.

12:00md. Tope de Toros saliendo desde el Barrio Santa Cecilia con los Payasos de Pata e´ Buey y la Mascarada Santacruceña AG, el camión con los toros que se van a montar y la parrandera.

12:00md. Inscripción y recepción Tope Típico Infantil, en las cercanías del Polideportivo.

2:00pm. Salida del Tope Típico Infantil desde el Polideportivo.

2:00pm. Montadera con Finca Los Canelos y Hacienda El Terciopelo

7:30pm. Noches Santacruceñas en el Parque Bernabela Ramos, presentación de Cimarrona Los Bajureños, Grupo de danza y proyección folclórica Flor de Caña, Grupo musical Dimensión Costeña. Reconocimiento a la educadora Jetty Díjeres Morales.

8:00pm. Montadera nocturna con Hacienda La Nueva Esperanza y Finca La Marcialeña.

8:00pm. Conciertos y bailes en el Campo Ferial en: Bar Jumas, Salón Los Guanacastes, Bebedero Pilsen, The Lounge, OASIS.

“Herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad”



SABADO 18 DE ENERO

5:00am. Tradicional Diana para todos los que amanecen en las fiestas, ruta saliendo del Mercado Municipal.

9:00am. Solemne Procesión con la imagen del aparecido, Santo Cristo De Esquipulas nuestro patrono, por las principales calles del pueblo.

10:00am. Santa Eucaristía en el Santuario Nacional, tercer día del Triduo en honor a Santo Cristo de Esquipulas, Sacerdote invitado: Pbro. Francisco Barrios Vásquez

10:00am. Actividades infantiles en el Parque Bernabela Ramos con Payasitos Shaky y Bajurín, pintacaritas, juegos tradicionales, zumba, inflables, golosinas, premios y piñatas, completamente gratis.

12:00md. Tope de Toros saliendo desde el Barrio Santa Cecilia con los Payasos de Pata e´ Buey y la Mascarada Santacruceña AG, el camión con los toros que se van a montar y la parrandera.

12:00md. Apertura de puertas para el concierto de Los Ángeles Azules, será en El Manchón de Arado frente a Bar Mi Ranchito.

2:00pm. Montadera con Hacienda El Bosque.

7:30pm. Noches Santacruceñas en el Parque Bernabela Ramos, presentación de Cimarrona Los Independientes, Ensamble Folclórico Caña Fístola, Grupo Colpachi, Ensamble de Marimbas, Grupo musical Caye Latina, Reconocimiento a la folklorista y deportista Alicia Madrigal Salas.

8:00pm. Montadera nocturna con Hacienda El Roble y Hacienda El Botijo.

8:00pm. Conciertos y bailes en el Campo Ferial en: Bar Jumas, Salón Los Guanacastes, Bebedero Pilsen, The Lounge, OASIS.

“Encontraron a Esquipulas en un palo de Coyol, y su piel es tan morena como la de mi color, es el cristo milagroso, cómo no lo habrá de ser, es el mismo que en Belén, San José lo vio nacer”



DOMINGO 19 DE ENERO

5:00am. Última Diana de las Fiestas Típicas Nacionales 2020 para todos los amanecidos, ruta saliendo de GOLLO Barrio Buenos Aires.

8:30am. Tradicional Burra Fiestera, repartiendo tragos a todos los engomados por las principales calles del pueblo.

9:00am. Montadera de terneros, Finca La Yesca y Finca el Peñascal.

9:00am. Desfile de Boyeros, saliendo del Polideportivo y recorriendo las principales calles del pueblo.

12:00md. Tope de Toros saliendo desde el Barrio Santa Cecilia con los Payasos de Pata e´ Buey y la Mascarada Santacruceña AG, el camión con los toros que se van a montar y la parrandera.

12:00md. Inscripción para las Carreras de Cinta a realizarse contiguo al SILOR.

1:00pm. Inicio Carreras de Cinta, contiguo al SILOR.

2:00pm. Montadera con Hacienda La Pinta.

4:00pm. Concierto gratis con Los Pirulos en el Parque Bernabela Ramos.

7:00pm. Conciertos con Marimbas en Parque Bernabela Ramos.

7:30pm. Noches Santacruceñas en el Parque Bernabela Ramos, presentaciones de Platero Música Urbana, Nahualt, Proyección Folclórica Alma Costera, Grupo musical Son del barrio. Reconocimiento a Marta Rojas Arrieta, mujer longeva 104 años.

8.00pm. Montadera con Hacienda Santa Marta y Hacienda La Pinta.

8:00pm. Conciertos y bailes en el Campo Ferial en: Bar Jumas, Salón Los Guanacastes, Bebedero Pilsen, The Lounge, OASIS.

12:00pm. A disfrutar del espectacular juego de pólvora para despedir las Fiestas Típicas Nacional 2020.

NOS VEMOS EL 14 DE ENERO DEL 2020!!