BCR continúa afianzando su innovación y servicio al cliente de excelencia en Guanacaste

BCR Nicoya celebró su 70 Aniversario, fue la primera oficina de la provincia

El Banco de Costa Rica (BCR) se viste de fiesta para conmemorar dos acontecimientos que impulsan aún más su misión de impulsar la innovación y un servicio al cliente de excelencia, como lo son la construcción de la nueva oficina de BCR Santa Cruz y la celebración del 70 Aniversario de BCR Nicoya.

Ambos puntos de atención representan el propósito del BCR de ofrecer las mejores experiencias a sus clientes a través de la eficacia en el trato y un amplio portafolio de productos, servicios y herramientas financieras que permitan promover el desarrollo sostenible de estos cantones y en general, del país.

“Guanacaste ha experimentado en los últimos años un creciente dinamismo económico, ES por ello que en el BCR continuamos afianzando nuestra presencia en la provincia; construir una nueva oficina en Santa Cruz es parte del plan estratégico que tenemos definido y que ya se ha visto materializado en Liberia, Tamarindo y Cañas. Pero esta visión del BCR no es nueva, hace 70 años abrimos BCR Nicoya, nuestra primera oficina en la provincia y estamos muy orgullosos de celebrar su aniversario como símbolo de nuestro compromiso con las personas, emprendedores, pyme, así como las empresas nacionales y extranjeras que operan en ambos cantones”, mencionó Julio César Trejos, Gerente General del BCR.

BCR Santa Cruz: edificación sostenible BCR Nicoya: el inicio de la historia De ahora en adelante los santacruceños y habitantes de las localidades aledañas pueden efectuar sus gestiones financieras en un nuevo lugar, más amplio y moderno acorde con las características propias de la zona. La edificación se construyó siguiendo parámetros sostenibles y con todas las normas vigentes: la Ley 7600, código sísmico, eléctrico, normativa de Bomberos, entre otros. Mejoras: Construcción del edificio con más espacio interno, ventilación y parqueo exclusivo para clientes En línea con el compromiso del BCR con la movilidad sostenible, está habilitado en el parqueo un cargador para vehículos eléctricos de clientes Se promueve la autogestión con más cajeros multifuncionales y un Kiosko de Autogestión El diseño del edificio permite realizar Ferias Pyme y otras dinámicas de apoyo a los emprendedores de la comunidad Por ser una oficina ubicada entre Carrillo, Nicoya y la zona de Tamarindo ofrece servicio a los 82 000 habitantes, de estas localidades Desde el lunes 18 de junio de 1956, el BCR tiene el gran honor de servir a los Nicoyanos y población circundante con una oficina que tiene el privilegio de ubicarse en una de las cinco zonas azules del mundo. BCR Nicoya fue la primera oficina que el BCR abrió en Guanacaste, esta zona fue elegida por el Banco debido a las oportunidades comerciales que representaba ser uno de los 13 primeros cantones del país, aspecto que fue considerado como una oportunidad para expandirse y ampliar sus negocios entre nacionales y extranjeros. El primer edificio que albergó la oficina estuvo ubicado al costado oeste del parque Recaredo Briceño Arauz. En el 2016 se construyó la novedosa edificación actual, frente al Templo Guadalupano-Parroquia San Blas de Nicoya, a solo 100 metros de la locación anterior Esta oficina atiende a los distritos de: Nicoya, San Antonio, La Mansión, Quebrada Honda, Belén de Nosarita. Los cantones de: Hojancha y Nandayure, apoyando también las poblaciones de Jicaral, Lepanto y Cóbano

BCR Santa Cruz y BCR Nicoya son construcciones sostenibles

El BCR mantiene un firme compromiso hacia la sostenibilidad y tiene claramente definida su responsabilidad de lograr mayores impactos, velando no solo por la utilidad financiera, sino también, por la utilidad ambiental y social de su trabajo, es por ello que desde hace más de 15 años todas las edificaciones nuevas o remodeladas de la entidad siguen estrictos procesos responsables con el ambiente.

Ejemplo de ello es que las ultimas edificaciones desarrolladas en la Guanacaste se diseñaron y construyeron siguiendo estrictos parámetros sostenibles. BCR Nicoya remodelada en 2016 fue reconocida con la Certificación LEED Platino Edificios Sostenibles, por su diseño y aprovechamiento de la energía. En el caso de BCR Santa Cruz, la obra cuenta con modernos sistemas, amigables con el ambiente y que promueven el uso racional de los recursos y la eficiencia energética, entre ellos:

Diseño bioclimático y confort: se utilizaron elementos de fachada, cubiertas de techo y aleros que mitiguen el efecto del sol, el calor, el viento, el ruido y la humedad ambiental. Los vidrios tienen películas de control solar en la parte externa del edificio, que brinda protección en caso de sismos o siniestros, con lo cual se logra un manejo óptimo del ingreso de la luz natural, así como un mejor rendimiento de los sistemas de climatización instalados

Uso de productos fabricados con materiales reciclados en pisos, enchapes y cielo suspendido, reduciendo así los impactos resultantes de la extracción y procesado de materias primas. Además, se realizó una disposición adecuada de los desechos generados en la construcción

El 100% de las luminarias son tecnología led que disminuyen sustancialmente el consumo energético, además, las luces tienen sensores para su encendido lo que hace que se ahorre energía. La rotulación posee un sistema automatizado garantizando el periodo justo de utilización. Los sistemas de aire acondicionado están controlados con temporizadores y sensores lo que permite que su uso mantenga los estándares apropiados y un horario acorde al establecido para la oficina

Sistemas de grifería y sanitarios que propician el ahorro de agua. En los parqueos y zonas exterior se instaló material permeable que permite que el agua de lluvia llegue nuevamente a la tierra, sin saturar los sistemas municipales y mantener los flujos naturales de escorrentía favoreciendo la infiltración

Inclusión de especies de flora nativas de la zona: muntigia calbura y cymbopogon citratus

El antiguo edificio de BCR Santa Cruz se ubicaba cerca de la Plaza los Mangos la nueva construcción se localiza 200 metros este de los Tribunales de Justicia. Su base abarca 494 m2. La construcción contempló un diseño contemporáneo, para mostrar una obra actual, pero que se adecué a los requerimientos de una zona con altas temperaturas.

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