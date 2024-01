Luis Gerardo Castañeda, candidato alcalde por el cantón de Liberia del Partido Político Unidos Podemos

30 Enero 2024

Conozca a través de la esta entrevista acerca de los alcances de su periodo 2020-2024 y su plan de Gobierno 2024-2028

Por Erika Fernández Cordero-Periodista

¿Por qué se asoció al Partido Político Unidos Podemos?

Porque creo en sus ideales de partido y, sobre todo, soy un firme defensor de los procesos democráticos y de la libertad de elección. No debemos aceptar imposiciones, somos libres de escoger y disponer siempre respetando a los demás.

¿Qué lo motiva a reelegirse?

El motivo principal es mi cantón y sus pobladores. Quisiera continuar con algunos proyectos que ya están encaminados, y proponer otras ideas para mejorar la calidad de vida las personas de Liberia. El trabajo en el cantón es un trabajo que debe ir de la mano entre autoridades y pueblo, un trabajo en equipo.

¿Cómo califica usted su periodo 2020-2024 como alcalde?

Siendo sincero como lo he siempre, puedo decir que lo califico como exitoso, sin ser pretencioso. ¿Por qué exitoso me preguntarán? Porque he tratado de hacer mi trabajo de forma transparente, apegado a la ley y de manera que cada paso que hemos dado sea para el bienestar de cada los y las habitantes de Liberia. Si debo destacar, que he contado con funcionarios municipales comprometidos con su trabajo, que han hecho de los proyectos, no los proyectos del Alcalde, sino, los proyectos para el cantón.

Menciones los principales logros del período 2020-2024

Atención oportuna de la emergencia nacional por la COVID – 19, en coordinación con las instituciones públicas involucradas en el proceso, funcionarios públicos y empresas privadas que aportaron horas y personal para sacar adelante la tarea.

Proceso de suspensión del cobro de parquímetros, se debe resaltar el involucramiento de la población liberiana que se unió por un fin en común.

Recuperación de espacios públicos y mejoras en la infraestructura existente en parques de los distritos de Liberia.

Asfalto en el casco central de Liberia y distritos.

Intervención de puentes tales como el Puente Real, Quebrada Los Piches en San Roque puente de antigua feria en barrio INVU.

Apoyo a los grupos de emprendedores y promoción de bolsa de empleo en coordinación con empresas instaladas en el cantón.

Espacios de coordinación con autoridades nacionales para temas de apoyo en infraestructura de vías terrestres y aeroportuaria.

Remodelación del parque Mario Cañas Ruiz.

¿De acuerdo con sus capacidades profesionales y habilidades blandas, por qué considera que usted es la mejor opción para representar nuevamente al cantón?

Seré honesto, considero que tengo la experiencia y la capacidad de representar a Liberia, soy un hombre de palabra y de hechos, conozco el sentir de la población liberiana, y estoy convencido de que cuento con un gran equipo de trabajo, con el cual trabajaré hombro a hombro para dar lo mejor a este cantón.

¿De acuerdo con su experiencia como alcalde, cuáles han sido los principales retos que enfrentó en este período y cuál fue su propuesta para revertirlo?

Creo que el principal reto fue encontrar una municipalidad sumida en un desorden financiero, casi en números rojos, sin controles ni informes. ¿Cómo se hizo frente?: primero ordenando la casa e identificar las potencialidades de cada uno de los funcionarios municipales, para de ellos sacar lo mejor. El aporte de cada uno de ellos fue esencial para sacar la tarea, y de esta forma hacer que el ciudadano se acercara a la municipalidad y darles credibilidad. Somos servidores del pueblo y eso no se debe olvidar nunca.

¿De su plan de Gobierno 2024-2028 cuáles van a hacer sus prioridades?

Tratar de mejorar la empleabilidad de los pobladores del cantón.

Impulso a la cultura del cantón: contamos con grandes recursos y espacios que pueden ser potenciados. Por ejemplo: procurar un trabajo coordinado con la Junta Administradora del Museo de Guanacaste.

Alianzas estratégicas para el apoyo de los grupos de emprendedores del cantón.

Propiciar espacios seguros para las familias liberianas

¿Alguna estrategia para mejorar la competitividad del cantón y la generación de empleo?

Mejora en la atracción de nuevas inversiones: propiciar mejores condiciones para el clima de inversión, en donde los tiempos de presentación de los permisos sean menores y más expeditos. De esta forma nos podríamos asegurar que los porcentajes de los trabajadores de esas empresas, sean mayormente mano de obra del cantón.

Procurar que las alianzas estratégicas con el Ministerio de Seguridad Pública siempre estén presentes, de esta forma la seguridad del cantón estaría más fortalecida.

La inseguridad es una de las preocupaciones que más embarga a los costarricenses, el cantón de Liberia no es exento. ¿Alguna propuesta en este tema o alianzas estratégicas para combatirla?

La inseguridad ciudadana no es un tema aislado, es considerado un tema país. La principal alianza debe ser con el Ministerio de Seguridad Pública, a través de sus programas nacionales, como por ejemplo Sembrando Seguridad. Dicho programa ha sido implementado con éxito en varios barrios liberianos, identificados en riesgo social. Hay que tener en cuenta que el tema de seguridad también es un trabajo de la comunidad, no podemos tener comunidades silenciosas ante los hechos delictivos, también es necesario denunciar y colaborar con las autoridades.

Liberia es la capital de Guanacaste, y el único en poseer un aeropuerto internacional secundario. ¿Alguna iniciativa para mejorar esas fortalezas?

Si bien es cierto que contamos con un aeropuerto internacional, también es cierto que el acceso vial a dicha infraestructura está colapsado. Ubicado sobre la Ruta 21, el acceso al aeropuerto en horas pico se convierte en un caos total. Es necesario mejorar la infraestructura del aeropuerto, pero paralelamente también se debe intervenir la Ruta 21, ampliarla a 4 carriles sería lo óptimo.

Hay que proponer esa ampliación a las autoridades nacionales, y es urgente.

Nombre: Luis Gerardo Castañeda Díaz

Profesión: Maestro Pensionado

Edad: 72 años

Lugar de Residencia: Liberia