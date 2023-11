Estrellas mundiales del Heavy Metal lanzan canción en favor de la protección del bosque en Costa Rica

14 Noviembre 2023

Esfuerzo de la Fundación Savage Lands

Pieza se podrá escuchar en todo el mundo el miércoles 15 de noviembre

Una asociación de estrellas mundiales de la música Heavy Metal lanzará el próximo 15 de noviembre una canción titulada “El último aullido” en favor de la protección de los bosques en Costa Rica, especialmente en Guanacaste, una provincia donde habita el mono congo o mono aullador.

La versión completa de la nueva producción artística se puede escuchar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=yrnm6pNdBFI

El esfuerzo ambiental es producto de la alianza entre la Fundación Savage Lands y la productora de música, Season of Mist, junto con músicos de las míticas bandas de Metal: Megadeth, Sepultura y Obituary.

Sylvain Demercastel, CoFundador de Savage Lands y quien reside en Playa Negra de Santa Cruz, Guanacaste, indicó que “El último aullido" –con una duración de 5 minutos y 48 segundos- “es un tributo al mono aullador, una especie en peligro de extinción en Costa Rica”.

“En la canción Dirk Verbeuren, baterista de Megadeth, lanza atronadores rellenos y platillos tintineantes, mientras yo hago llover fuertes punzadas de distorsión. Los packs de “El último aullido” suman furor gracias a algunos invitados especiales. El guitarrista de Sepultura, Andreas Kisser, arranca con dos solos acrobáticos y el rey del pantano John Tardy (Obituary) desata el primate que lleva dentro con unos gruñidos feroces. Cuando Dirk recibió por primera vez la demostración instrumental, inmediatamente tuvo en mente a John Tardy para algunas voces”.

Equipo potente

Esta iniciativa histórica tiene el apoyo de la comunidad metalera de bandas como: Gojira, Heilung, Lamb of God, LoudBlast, Lord of the Lost, Testament y muchos grupos nacionales.

El representante de Savage Lands, que trabaja junto con las Fundaciones The Clean Wave y Costas Verdes, añadió que este proyecto pretende recolectar fondos para la protección de bosques naturales donde vive el mono congo para propiciar la “reforestación y la creación de santuarios libres de destrucción humana. Utilizando sus propias regalías, donaciones y otros esfuerzos.

“La organización construye santuarios naturales, establece zonas verdes y otros proyectos de preservación de la tierra. Nos asociamos con otras agrupaciones sin fines de lucro, científicos e ingenieros forestales, así como con Decibel Magazine y Season of Mist. Al escuchar la motosierra a diario, debido a la reciente fiebre inmobiliaria que está destruyendo el ecosistema de Costa Rica, pensamos que era hora de iniciar un nuevo tipo de acción. Estamos llegando a esta gran comunidad activa de metaleros. El 100% de las regalías de la canción se destinarán a proteger las tierras amenazadas de la deforestación”, añadió Demercastel.

El Lineup de El Ultimo Aullido está formado por Dirk Verbeuren (Megadeth) en la batería, Sylvain Demercastel y Andreas Kisser (Sepultura) en la guitarra, John Tardy (Obituary) y Poun (Black Bomb A) en vocales y Etienne Treton (Black Bomb A) en el bajo.

Los monos congos o aulladores se pueden encontrar especialmente en la provincia de Guanacaste en el Parque Nacional Santa Rosa, Rincón de la Vieja y Parque Nacional Guanacaste.

Los principales depredadores son algunos felinos y el hombre que en algunas zonas del país han invado sus áreas. El Alowatta Palliata (nombre científico del mono congo) es omnívoro, dentro de su dieta se encuentran gran variedad de frutos, hojas tiernas de los árboles, donde sus preferidos son los higuerones, el guaba, hojas maduras del madero Negro e Indio desnudo