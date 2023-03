BCR inaugura Centro de Negocios Liberia con nuevo modelo de atención autogestionable

29 Marzo 2023

Clientes dispondrán de un área de autogestión con Asesores de Servicio que les apoyarán a realizar sus transacciones

Nuevo modelo de atención busca agilizar trámites y motivar a los clientes a utilizar los canales digitales de la entidad

Oficina de Liberia fue remodelada usando criterios 100% sostenibles.

El Banco de Costa Rica (BCR) inauguró recientemente su nuevo Centro de Negocios Liberia, que se convierte en la primera oficina del país que ofrece un novedoso concepto de autoservicio donde los clientes serán atendidos en una zona de autogestión para realizar sus transacciones de manera digital y con el acompañamiento de Asesores de Servicio.

Para las transacciones de mayor complejidad o que estén en proceso de habilitación en los canales digitales, se dispondrá de un área de cajas y plataforma.

“Ofrecer a nuestros clientes una experiencia diferenciadora, ágil y de excelencia es lo que nos ha motivado a innovar y pasar del modelo de atención tradicional a uno autogestionable, con equipo de última tecnología y personas trabajadoras capacitadas para impulsar en los clientes el uso de los canales digitales de la entidad” mencionó Douglas Soto Leitón, Gerente General del BCR.

La zona de autogestión está distribuida de la siguiente manera:

Tres cajeros multifuncionales, donde se podrán efectuar retiros y depósitos de efectivo, consultar saldos o tipo de cambio, pagar tarjetas de crédito o la cuota de operaciones de crédito usando efectivo y cancelar servicios públicos y privados con débito a la cuenta del cliente.

Dos equipos de autoservicio BCR para realizar, en una primera etapa, depósitos, retiros y tasaciones. Paulatinamente se irán incorporando transacciones como pago de servicios, depósitos judiciales, compra y venta de dólares, pago de préstamos y tarjetas, generar estados de cuenta y consultar saldos.

Tres kioskos, con acceso a BCR Directo, cotizador de créditos, apertura de cuentas, solicitud de crédito, ahorro automático, tarjetas de crédito, citas de Punto País, reportar pérdida de tarjeta, entre muchos otros.

Un tótem, que es un dispositivo vertical con una pantalla táctil que permitirá a los clientes interactuar para realizar diferentes consultas, por ejemplo, conocer los Puntos Tucán cercanos o ingresar a CORI.

Además, se dispondrá de tres cajeros automáticos tradicionales para el retiro de efectivo y tres tabletas para el ingreso de los clientes a la oficina virtual, BCR Directo, entre otros.

También se dispone de dos cajas, cinco plataformas y tres Puntos País.

“El BCR siempre se ha diferenciado por facilitar el acceso de los servicios bancarios a la población, esto se manifiesta, entre otras cosas, con sus 160 oficinas y 600 cajeros automáticos ubicados de punta a punta del territorio nacional. Con la apertura del Centro de Negocios Liberia buscamos continuar con esa consigna, porque cuanto más eficiente y más presencia tiene el BCR, más contribuimos con el desarrollo de la sociedad y del país en general”, concluyó Soto.

Los cajeros multifuncionales, kioscos y tótem tienen horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. los siete días a la semana; el equipo de autoservicio, las cajas y plataformas tradicionales laboran de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., mientras Punto País atiende de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.

El Centro de Negocios Liberia se ubica en el mismo lugar donde estuvo la anterior oficina, su base constructiva se desarrolla en 2 844,74 m2. La construcción contempló un diseño contemporáneo, rompiendo con la arquitectura tradicional para mostrar una obra actual, adaptable y funcional, que igualmente cumple con todos los requisitos y normativas vigentes: código sísmico, sistema eléctrico acorde a los lineamientos de certificación; a nivel de Bomberos, se tienen los egresos y materiales correctos y todo el proyecto es accesible según la ley 7 600.

Negocio de triple utilidad

Como ha sido la constante en el BCR y conscientes de la importancia de generar acciones que promuevan su visión de triple utilidad, desde hace más de 15 años todas las edificaciones nuevas o remodeladas de la entidad siguen estrictos procesos responsables con el ambiente.

Así es como destaca que el Centro de Negocios Liberia cuenta con luminarias con tecnología LED y se maneja un control de iluminación que hace más eficiente su uso, además se tiene un sistema de paneles solares que proveen el 30% del consumo total de energía que requiere el edificio. El aire acondicionado es VRV (volumen de refrigerante variable) el cual permite que se regule la temperatura según la necesidad y ocupantes, de esta forma el equipo tiene un consumo reducido y eficiente.

Respecto al techo, está cubierto con aislante y membrana TPO (lámina poliolefina termoplástica), la cual sella toda la cubierta, lo que facilita un control térmico a lo interno de la edificación, haciendo aún más eficiente el control climático interno.

El piso es Flowcrete, que es un recubrimiento de alto desempeño en uretano cementicio. La mayor parte del área interna tiene este acabado que requiere un menor mantenimiento.

Además de los parqueos tradicionales y que corresponden con la ley 7 600, se dispone de un parqueo para la carga de vehículos eléctricos.

Toda el área de rodamiento vehicular y de circulación peatonal externa tiene material permeable que permite que el agua de lluvia llegue nuevamente a la tierra, sin saturar los sistemas municipales.

El diseño del proyecto cuenta con la certificación RESET (Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico), tomando en cuenta requisitos ambientales, sociales y económicos, para así impulsar la unión entre la naturaleza y el desarrollo sostenible. Se está en proceso de certificar la construcción final.

Este mismo diseño fue galardonado con la Bandera Azul en la Categoría XV Construcción Sostenible PBAE-CFIA, en la modalidad diseño, por incorporar buenas prácticas en la concepción y planificación en áreas como energía, agua, materiales y biodiversidad.

El BCR ha estado presente en Liberia desde hace más de 60 años, fue en 1960 que abrió su primera oficina en el cantón. Además de esta Oficina, el Banco tiene 16 puntos más de atención en Guanacaste: 14 oficinas y dos de atención exclusiva empresarial, también se dispone de 55 ATMs y más de 500 Puntos Tucán.