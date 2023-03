Invierten más de ₡1.787 millones en apoyo a emprendimientos

14 Marzo 2023

El beneficio de Emprendimientos Productivos Individuales representó una inversión social por parte del IMAS de más de ₡847 millones destinados a 560 iniciativas en 2022.

Mediante el beneficio de Capacitación, el IMAS otorgó recursos a 3.532 personas con una inversión social de más de ₡939 millones a nivel nacional.

“El apoyo del IMAS para mi es fundamental, me apoyaron al 100% con lo necesario para la producción, sin dicho apoyo, no podría levantar las cosechas y así comercializar un producto de calidad. Además de esto, la capacitación es un empujón porque me enseña a tomar mejores decisiones”.

Estas son las palabras de Walter Lara, vecino de Monte Romo de Hojancha en Guanacaste, es uno de los emprendimientos productivos que apoyó el IMAS en el 2022. Este emprendimiento también contó con el Beneficio de Capacitación en materia técnica, brindada en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En todo el año anterior, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), invirtió ₡847.708.609 en 560 Emprendimientos Productivos Individuales, beneficio que consiste en el financiamiento de solicitudes individuales para la adquisición de maquinaria y equipo, materia prima, capital de trabajo, apoyo en la comercialización, construcción de obras de infraestructura productiva, pago de gastos de implementación entre otros.

Los Emprendimientos Productivos Individuales también son complementados por la institución mediante el Beneficio de Capacitación, el cual busca el fortalecimiento de competencias con el fin de facilitar el acceso al empleo y el desarrollo en la ejecución de emprendimientos productivos. En este rubro se benefició un total de 3.532 personas con una inversión social de ₡939.568.452 colones a nivel nacional.

Ambos beneficios son dirigidos a apoyar el emprendedurismo nacional. Mediante el capital semilla para proyectos y las capacitaciones para su desarrollo la institución invirtió un total de ₡1.787.277.061.

“Creemos en el apoyo a los emprendimientos, junto con la educación y la capacitación técnica, son excelentes herramientas para superar las condiciones adversas que enfrentan las familias que atiende la institución. Donde exista talento y ganas de salir adelante, la institución está dispuesta a poner recursos para el crecimiento integral”, afirmó Yorleny León Marchena, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS.

Parte del apoyo institucional al surgimiento de empresas se complementa con el FIDEIMAS, órgano del IMAS que ofrece mecanismos de apoyo orientados al respaldo de las personas emprendedoras frente a las entidades financieras, mediante créditos con tasas de interés favorables.