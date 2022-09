Instituciones conmemoran la semana de los ODS en Costa Rica

22 Septiembre 2022

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) garantizan un futuro seguro, justo y sostenible para todas las personas. Compromiso adquirido por 193 países del mundo que marca la hoja de ruta para los próximos años.

Esta mañana, TIGO y UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA, sede San Pedro, realizaron un conversatorio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para conmemorar la semana de los ODS establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante la mañana, Ariana Rodríguez, asesora en ODS para la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica, compartió con las organizaciones sobre avances y desafíos para el cumplimiento de los ODS en Costa Rica.

La Agenda 2030 ha significado una oportunidad para reafirmar el compromiso y la trayectoria histórica de Costa Rica por alcanzar el desarrollo sostenible. Con la adopción de un Pacto Nacional en el 2016, el país sentó las bases para la construcción de un compromiso colectivo que impulsará las transformaciones necesarias para lograr un desarrollo inclusivo, sostenible con el ambiente, y que garantice el cierre de brechas de derechos humanos.

En este compromiso global se establecieron 17 Objetivos para transformar el mundo. Ellos son: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

Pese a que, en nuestro país, hay instituciones y empresas comprometidas con los ODS, aún queda mucho por hacer, esa es una de las conclusiones de la ONU. Y para muestra estos datos: el 85% de los costarricenses reconoce que hay discriminación hacia la población LGTBIQ+; 18% de la población afrodescendiente no está asegurada; del año 2007 a junio 2022 se contabilizaron 410 femicidios; 18% de jóvenes entre 15 y 24 años, no estudia, no trabaja ni recibe capacitación; 58% de la población desempleada, se encuentra en los grupos de edad de 15 a 34 años.

El conversatorio contó con la participación de personas expertas de la ONU y aliados estratégicos de las instituciones que colaboran con TIGO para la ejecución de sus programas bandera de Responsabilidad Corporativa como FUNDACIÓN PANIAMOR, FIDEIMAS, ALIANZA POR LA EDUCACIÓN (AED), IDEAS EN ACCIÓN Y UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA, quienes expusieron el trabajo que llevan a cabo para contribuir a los ODS.

“Es satisfactorio encontrar estos casos de éxito que ejemplifican la importancia de trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde diversos sectores sociales, como sector privado, academia, sociedad civil e instituciones públicas, demostrando que todos los actores tienen un rol para alcanzar el desarrollo sostenible. Invertir en los ODS es invertir en el presente y el futuro” indicó Ariana Rodríguez, asesora de Naciones Unidas.

En cuanto a TIGO, su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha beneficiado a padres, madres, personas cuidadoras, docentes y personas menores de edad (PME) con sus programas bandera de responsabilidad corporativa, que trabajan en temas como el uso seguro y productivo de Internet, equidad de género y reducción de brecha digital, capacitación de docentes en neuroarquitectura y neuroeducación, entre otros.

“Bajo los lineamientos establecidos por nuestra casa matriz Millicom, TIGO ha desarrollado distintas líneas de trabajo para promover la inclusión digital promoviendo el uso responsable y productivo del Internet y generar un ambiente de compromiso entre los colaboradores para concientizarlos sobre estos temas”, señala Roxana Sánchez, directora de Relaciones Corporativas y Legal de TIGO.

Pero la labor de esta empresa en pro del cumplimiento de los ODS va mucho más allá, pues sus acciones se ven reflejadas en 10 de los objetivos: fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, vida ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.