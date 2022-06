BN Pyme Verde es un programa líder, que beneficia a los clientes y protege el planeta

24 Junio 2022

En la página https://bncontacto.fi.cr/pymeverde los interesados pueden encontrar útil información.

Con este programa funciona también una alianza entre el Banco Nacional y la Agencia Francesa para el Desarrollo.

El Programa Pyme Verde del Banco Nacional, que beneficia a los clientes a la vez que protege el planeta, promueve este 2022 una mayor demanda mediante condiciones ventajosas para aquellas micro, pequeñas o medianas empresas interesadas en la prevención, control, mitigación, y compensación de los efectos negativos ocasionados al ambiente.

Por ello, ha puesto a disposición del público una dirección, mediante la cual se puede obtener información útil e incluso solicitar un crédito. Aquí los interesados pueden encontrar los tipos de inversiones que aplican, objetivo del programa, requisitos, entre otros: https://bncontacto.fi.cr/pymeverde

El Programa BN Pyme Verde busca apoyar la sostenibilidad en el desarrollo de las PYMES, incentivar el crecimiento amigable con el ambiente y promover la prevención, control y mitigación de los efectos negativos que las empresas puedan generar sobre el medio ambiente por sus actividades. Se considera un programa de alto valor para el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Las inversiones pueden ser en campos relacionados con eficiencia energética, energías renovables, sustitución de productos químicos por orgánicos, tratamiento de aguas, ecoturismo, tecnologías para reducción de emisiones y manejo de residuos. Las condiciones y los términos de financiamiento dependen de las características de cada proyecto y del plan de inversión que el cliente tenga.



Alianza con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)

El Banco Nacional, enmarcado en este programa, también suscribió una alianza con la AFD, con el fin de financiar inversiones que impactan positivamente la mitigación y adaptación al cambio climático. Los créditos son en colones, con tasas favorables, que varían según el proyecto.

Las inversiones financiadas por el Banco deberán estar ubicadas en Costa Rica y cumplir con los criterios de elegibilidad financiera y técnica. Además, no deben provocar deforestación, perturbación, o destrucción de hábitats críticos y zonas protegidas; no crear o inducir algún reasentamiento involuntario económico y/o físico; no utilizarse para cultivar, comprar o procesar semillas modificadas genéticamente; y que no sea para financiar directa o indirectamente sectores como petróleo y gas, carbón, cemento, petroquímica y minería.

Los proyectos de adaptación o mitigación pueden vincularse con las categorías de energía renovable; generación de energía eficiente y con la reducción de emisiones de dióxido de carbono; eficiencia energética; agricultura, silvicultura y uso de la tierra; ahorro de agua; residuos y tratamiento de aguas residuales; infraestructura y desarrollo urbano; transporte; y tecnologías de baja emisión de carbono; entre otras.

BN Pyme verde es sin duda, un programa que estimula las mejores prácticas para cuidar al planeta, mediante el aprovechamiento de una oportunidad de negocios, especialmente en el entorno mundial, donde los mercados y los consumidores son cada vez más exigentes en el cuidado y protección del ambiente por parte de las empresas.