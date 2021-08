Feuna: ¡No más empaques de estereofón!

10 Agosto 2021

Representantes de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) celebraron que, tras dos años de espera, gracias a la ley N. 9703, en el país no se podrán importar, comercializar ni entregar empaques de poliestireno expandido (estereofón), a partir del pasado 7 de agosto. No obstante, levantan su voz en señal de denuncia por no haber sido publicado aún el plan de sustitución respecto a esta normativa.

En relación con este atraso en la publicación del plan de sustitución, el estudiante Daniel Ballestero, de la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Feuna, afirmó:

“Es importante que este plan se lleve a cabo con la mayor brevedad posible. Actualmente observamos que muchísimos locales siguen ofreciendo sus productos en el material por desconocimiento de la ley y corresponde al Ministerio de Salud por medio del plan dar a conocer la situación a las y los empresarios que a partir de ahora se expondrán a multas económicas."

La Comisión de Asuntos Ecológicos de la agrupación estudiantil, integrada también por Adriana Campos Montoya, emitió el siguiente pronunciamiento sobre el tema:

“En la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional celebramos que a partir del día 7 de agosto, gracias a la ley N. 9703, no se podrán importar, comercializar ni entregar empaques de poliestireno expandido (estereofón) en el país después de dos años de espera en transición del cambio.

La prohibición corresponde a un avance enorme para la protección del medio ambiente y la salud pública, considerando que se disminuye la emisión de clorofluorocarbonos, los residuos sólidos producidos y la posibilidad de contraerenfermedades, al ser este un agente cancerígeno humano (IARC, 2014).

Instamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a la población en general a dar seguimiento a la ley y a denunciar cualquier incumplimiento de la misma.

Sobre el plan de sustitución:

En el transitorio XIV de la ley, que fue aprobada en agosto del 2019 se establece que: “dentro de los seis meses posteriores a la publicación de esta reforma, el Ministerio de Salud deberá incluir en la Política Nacional y en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, un plan nacional para incentivar la sustitución paulatina de los recipientes, envases o empaques de poliestireno expandido por otros de materiales distintos.”

El plan anterior aún no se ha publicado, con un atraso de año y medio podría ocasionar desconocimiento de la ley porparte de pequeñas y medianas empresas que aún siguen ofreciendo sus productos en poliestireno expandidoexponiéndose a multas de hasta 4 millones de colones.