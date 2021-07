Rescatan tortuga carey atrapada en red de pesca en Nicoya

30 Julio 2021

A pesar de la veda, grupos de pescadores ilegales continúan pescando en el Golfo de Nicoya.

Tiburones, delfines, tortugas, peces y aves marinas son afectadas por redes; la mayoría pierde la vida.

Integrantes del Comité de Pesca Responsable de la Red del Golfo, en Nicoya, rescataron a una tortuga carey de edad joven atrapada en una red de pesca (trasmallo), pese a que está vigente, hasta el 31 de agosto, el período de veda (Ver video adjunto).

La tortuga fue localizada en una zona cercana a Isla Chira, en horas de la noche. Luego de revisarla y corroborar que tenía heridas menores, fue liberada.

“Es algo que sucede con mucha frecuencia, la mayoría de las veces no llegamos a tiempo y los animales los encontramos ya muertos, por ejemplo en el caso de una tortuga, en 3 o 4 horas muere por no poder salir a respirar.”, expresó uno de los integrantes del Comité quien no se nombra por seguridad.

Estas redes capturan a la vida silvestre de manera no selectiva, enredando a mamíferos, aves, tortugas, tiburones y otras especies marinas; sometiéndolos a una muerte lenta y dolorosa por agotamiento y asfixia.

“Esta situación se está presentando en tiempos de veda por lo que vemos que algunos sectores siguen sin respetar este período. La pesca ilegal no se limita únicamente a un delito ambiental y nos afecta directamente a cada uno de los habitantes, especialmente a las comunidades costeras y los pescadores que se rigen por las reglas y normativas, lo que amenaza su seguridad alimentaria y sus medios de vida”, destacó Katherine Arroyo, Gerente de Incidencia Política de Costa Rica