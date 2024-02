Colegio de Químicos urge conformación de Comité Técnico de Alto Nivel para velar por calidad de agua de consumo del país

06 Febrero 2024

País no analiza rutinariamente presencia de Xilenos en el agua de consumo. Hay otras sustancias orgánicas como, por ejemplo, subproductos de cloración, alcanos clorados, etenos clorados, otros hidrocarburos aromáticos, bencenos clorados y otros compuestos orgánicos, que tampoco se analizan periódicamente.

El Colegio de Químicos de Costa Rica hizo un llamado a las autoridades competentes a valorar la vulnerabilidad de las fuentes de agua de nuestro país que consideren además la posible contaminación con sustancias químicas diversas, para evitar futuros problemas con otros posibles contaminantes.

Según el Colegio, si bien es cierto que los Xilenos se encuentran reglamentados en el Decreto Ejecutivo No. 38924-S Reglamento de Calidad de Agua Potable, el análisis de estas moléculas no se realiza rutinariamente y no se encuentra dentro de los parámetros que el decreto solicita que se analice con una frecuencia definida. A diferencia de los análisis de las sustancias indicadas en los Niveles 1, 2, y 3 establecidos en el Reglamento, que son los que se realizan rutinariamente.

Hay otras sustancias orgánicas como, por ejemplo, subproductos de cloración, alcanos clorados, etenos clorados, otros hidrocarburos aromáticos, bencenos clorados y otros compuestos orgánicos, que tampoco se analizan periódicamente, aunque se encuentren normados en el decreto.

Esta Organización resaltó que la identificación de las moléculas contaminantes requirió de personas profesionales en Química con experiencia en análisis, entrenados y con disposición de equipos y materiales especializados. Solamente la conjunción de todos estos elementos hizo posible el descubrir al causante y posteriormente medir el grado de contaminación del agua analizada.

“Solicitamos al Ministerio de Salud como ente rector y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a que continúen, en conjunto con las diferentes instancias, en el monitoreo de la calidad de agua potable a través de análisis de laboratorio para que de esta manera se garantice que el agua sea apta para consumo humano”, dijo Alexander Mata, vicepresidente del Colegio de Químicos.

Asimismo, el Colegio de Químicos pidió realizar urgentemente, una revisión integral del Decreto Ejecutivo No. 38924-S Reglamento de Calidad de Agua Potable de nuestro país. Asimismo, constituir, con la mayor celeridad, un Comité Técnico multi, inter, y transdisciplinario e interinstitucional que vele por la correcta aplicación, la actualización periódica y otros aspectos que permitan que la población costarricense tenga agua de calidad potable.

Este es un derecho protegido constitucionalmente, que según el artículo 50 que indica: “…Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida…»

El Colegio de Químicos de Costa Rica se puso a disposición de todas las instituciones públicas y ONGs para colaborar activamente en la revisión y modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” y en la conformación del Comité Técnico, fundamental para garantizar acceso al agua potable a toda la población