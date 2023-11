Buscan fondos para comprar máquina moldeadora de plástico

09 Noviembre 2023

Proyecto para convertir ese tipo de material contaminante en productos funcionales para la comunidad

Playa Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste. Una iniciativa emprendida por la Fundacion The Clean Wave pretende que la comunidad de Playa Tamarindo cuenta con una tecnología para el tratamiento adecuado de los residuos plásticos y; de ese modo, evitar que esos desechos terminen convirtiéndose en agentes contaminantes.

Para lograr esa meta el 10 de noviembre, de 7 p.m. a 11 p.m. en Cha Cafe Tamarindo se llevará a cabo un evento benéfico dedicado impulsar la iniciativa “Beyond the Tides” (Más allá de las Mareas) que pretende recaudar $USD 6 000 (¢3,1 millones al tipo de cambio de hoy) con el fin de adquirir máquina extrusora que calienta los trozos de plástico triturado para convertirlos en una pasta suave que se usar en el moldeado de nuevos objetos.

De acuerdo con un artículo de la periodista, Katzy O´nel, de la Oficina de Divulgación de la Universidad de Costa Rica, “el plástico representa el 85 % de los residuos que llegan a los océanos. Entre 1950 y 2017, aproximadamente 7 000 millones, de los 9 200 millones de toneladas de producción acumulada de plástico se convirtieron en residuos plásticos, tres cuartas partes fueron vertidos o abandonados en el medio ambiente.

Hue Thien Ta, Pasante Internacional de la Fundación The Clean Wave, indicó que la campaña Beyond the Tides “desea cerrar la brecha entre nuestro amor por el océano y la apremiante necesidad de tomar medidas ambientales”.

“El procesamiento del plástico nos ayuda a lograr que nuestra comunidad sea libre de residuos, evitando daños a los ecosistemas y la vida silvestre. Cuando lo reciclamos nosotros mismos, minimizamos la posibilidad de que vuelva a los océanos. Queremos dar nueva vida al plástico que se ha convertido en desecho, devolviéndolo al sistema como productos útiles y valiosos que benefician a nuestra comunidad”, declaró la pasante de la Fundación.

Gran soporte

La recolecta de fondos tiene el apoyo de Cha Café Tamarindo, Papagayo Brewing, Sharky’s, Foh Hats, New Body Costa Rica, Black Box, Namubak, Saiko, Miguel Espinar Rivas, Tamarindo Tours Discovery, Art Gallery Cafe by Junior Rodriguez, Hope Station, Pascual Ding Repair y Eli CR. El encuentro tendrá música en vivo con Lucidus Band y el DJ Luis Morales,

Además, también ha recibido la contribución de Riding the Wave of Wellness, E-foil Costa Rica, Nauta, Seaholic Beachwear, Azul Profundo Boutique, Best Western Vista Villas y Tama Burger.

“Esta campaña es la base de una iniciativa ambiciosa por parte de la Fundación. Ya tenemos una trituradora, ahora esta segunda máquina nos permitirá cerrar el ciclo. Asimismo, tenemos pensado tener nuestro propio laboratorio de procesamiento de plástico con impresoras 3D, entre otras tecnologías. Lograr esta otra máquina es un gran hito en esa dirección”, declaró Andrés Bermúdez, Presidente de la Fundación.

Para Alfredo Siberón, Coordinador de Proyectos de The Clean Wave, el “apoyo de la comunidad es vital para el éxito de este proyecto que tendrá grandes beneficios en el campo ambiental”.

Quienes deseen más información acerca de este proyecto se pueden comunicar con la Fundación The Clean Wave al teléfono 86958285.