Fundación The Clean Wave celebrará seis años de trabajo en favor del ambiente

27 Julio 2023

Plan de eventos el sábado 29 de julio

La Fundación The Clean Wave, que trabaja en proyectos ambientales en la comunidad de Playa Tamarindo y lugares vecinos, festejará el sexto aniversario de labores en esa comunidad; además, de otros sitios aledaños.

El programa de eventos para celebrar los seis años de operaciones de la Fundación se iniciará el sábado 29 de julio, a partir de las 8 a.m., en Tamarindo centro frente a Witch's Rock con una sesión de yoga, luego a las 9:30 a.m. habrá una limpieza de playa, seguida de actividades de playa, un taller sobre Slow Fashion versus Fast Fashion (4 p.m.) y una hora más tarde una ceremonia de meditación y de atardecer.

A las 7:30 p.m. en el centro de Tamarindo habrá música en vivo en TRIO Tamarindo, una presentación de danza del vientre (9:30 p.m.); además de un concierto con Sonámbulo y Congatrónica que arranca a las 10 pm.

Durante todo el día, de 8 a.m. a 6 p.m., en la playa se podrá escuchar música en vivo, actividades deportivas, venta de comidas y una eco feria.

La Fundación se creó en julio de 2017 gracias al esfuerzo de varios grupos interesados y líderes ambientales de Playa Tamarindo enfocados en objetivos como llevar a cabo acciones comunitarias mediante limpiezas de playas y proyectos de cero desperdicios y compostaje de residuos orgánicos, entre otros planes.

Además, ha llevado otras iniciativas como limpiezas de fondos marinos, planes de reforestación y un vivero en Villarreal de Santa Cruz.

El Presidente de The Clean Wave, Andrés Bermúdez, indicó que desde su creación han logrado involucrar voluntarios nacionales y extranjeros quienes “acudieron al llamado en favor del ambiente que es uno de los activos más preciados que posee Tamarindo y en general Guanacaste”.

“Poco a poco hemos ido creando una mayor conciencia en favor de estas causas, por eso, de un tiempo para acá la gente ha respondido a ese llamado cada vez que solicitamos aportes en trabajo o en otros aspectos, lo cual es de resaltar porque nos permite pensar en objetivos muchos más ambiciosos en el futuro”, expresó Bermúdez.

Mucho respaldo

La agenda de actividades del 29 de Julio tiene como patrocinador principal a

Reserva Conchal junto con Best Western, Ki Brand, Digital Ninja, Sharky 's, Witchs Rock, Tamarindo Diriá, Palmyra, TRIO y El Mercadito

Según Bermúdez los eventos de esa fecha se pensaron como “un balance que unirá el llamado en favor del ambiente, la filosofía de cero residuos y la sostenibilidad junto con un espacio para la reflexión”.

“Para nosotros es muy importante predicar con el ejemplo. Tomando en cuenta ese aspecto es que diseñamos la conmemoración de nuestro sexto aniversario bajo esa filosofía de trabajo. Nuestra organización ha crecido y las metas son cada vez más ambiciosas”, añadió Bermúdez.

La de la celebración tiene el respaldo de Namubak, Compra Sin Plástico, Los Altos de Eros, Papagayo Brewing, Flor de Caña, Masa Madre, Iguana Surf, E- Foil, Sea Holic, Tama Burger, Coastal, El Be!, Selva Negra, Oveja Negra, Cha Café, Café Santa Rita, Marina Flamingo, Eventos Artesanos, Gaia Studio, Cala Luna Boutique Hotel, Mentha & Limón, Creativa, Vida Bowls, The Bakeyard, Costa Rica Makes Me Happy y Vida Bowls,