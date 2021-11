Ecosistema del Parque Nacional Santa Rosa sufre por restos de tablas de surf

13 Noviembre 2021

Ante el impacto que provoca la generación de residuos sólidos, se hace un llamado a operadores y visitantes a colaborar en el cumplimiento de las regulaciones y el cuidado de los recursos naturales.

El Parque Nacional Santa Rosa es una mezcla única de playa, senderos, bosque seco y manglar, con formaciones geológicas de gran atractivo; dentro de las que destaca la Peña Bruja (roca incrustada en el mar), los Cerros de Carbonal y el Valle de Naranjo. Sin embargo, este ecosistema sufre constantemente por la mala costumbre de algunos surfistas y visitantes de dejar desechos de restos de tablas de surf en el sitio Peña Bruja en Playa Naranjo.

Prueba de ello es que regularmente los funcionarios del parque realizan hallazgos en estas áreas, como la del pasado 15 de octubre en donde se encontraron materiales a la altura de la boca del Estero Real, frente a la Peña Bruja, a la salida del sendero aceituno.

Los restos corresponden a tablas de surf de diferentes medidas, que por la dinámica y fuerza de las olas suelen ser quebradas por el impacto y fuerza del mar durante la práctica de este deporte de aventura.

Según el sitio web Mundo Surf.com, las tablas de surf pueden estar hechas de materiales como: poliuretano, o PU (foam),resina poliéster que a su vez utiliza catalizador líquido tipo PMEC (peróxido metil etil cetona), Resina epoxi, Fibra de vidrio, Estireno parafinado, Microesferas de vidrio, Tapones de quillas, entre otros.

Actualmente, el sitio playa naranjo NO se encuentra habilitado por su acceso terrestre, sin embargo, ha mantenido apertura para la práctica de deportes acuáticos como el surf y buceo en el sector marino del área de conservación Guanacaste.

Si desea surfear debe realizar su reservación

La actividad del surfing está regulada según el Decreto 32 442, Decreto para la Regulación de la actividad del surf en el Parque Nacional Santa Rosa. Solo se permite surfear en Playa Naranjo y en Potrero Grande, siendo que el área marino costera del Área de Conservación Guanacaste se encuentra dentro del Parque Nacional Santa Rosa, creado en los Decretos Ejecutivos No 1562-A del 20 de marzo de 1971, ampliado por el Decreto Ejecutivo N° 7013-A del 4 de mayo de 1977, el No 12062-A del 13 de noviembre de 1980 y el No 17656, del 25 de julio de 1987, ratificados por Ley N° 6794 del 25 de agosto de 1982.

Crédito de foto: Programa de Ecoturismo 2021/ACG.

Ante el impacto que provoca la generación de residuos sólidos, se hace un llamado a operadores y visitantes a colaborar en el cumplimiento de las regulaciones y el cuidado de los recursos naturales, evitando dejar residuos que puedan afectar a las especies y objetivos de conservación de ésta área silvestre protegida.

La apreciación de flora y fauna muy variada es parte de su atractivo, donde de acuerdo a la época es posible la anidación de tortugas marinas, presencia de cocodrilos, sumado a la belleza de la laguna el limbo y su estero.

Fuente: Área de Conservación Guanacaste