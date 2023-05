Nuevos precios de ciertas visas variarán el sábado 17 de junio de este año

31 Mayo 2023

La fecha original para el cambio de precios era martes 30 de mayo del 2023.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia que el cambio en el precio de ciertas visas se implementará el sábado 17 de junio del 2023 en lugar del martes 30 de mayo de este año, como se informó en marzo.

Los cambios que se implementarán a partir del 17 de junio son los siguientes:

Tarifa de visas para negocios o turismo (B1/B2 y tarjeta de cruce fronterizo) y otras visas de no inmigrante que no se basan en peticiones pasarán de 160 dólares a 185 dólares.

La tarifa para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (visas H, L, O, P, Q y R) pasarán de 190 dólares a 205 dólares.

El precio para las visas de comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitantes de tratados en una ocupación especializada (categoría E) pasarán de 205 dólares a 315 dólares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos está comprometido a facilitar los viajes legítimos a Estados Unidos para viajeros inmigrantes y no inmigrantes. Los solicitantes que reservaron sus citas para la visa antes del cambio de precios no pagarán ningún costo adicional.

Las tarifas de las visas de no inmigrante se establecen en función del costo real de proporcionar servicios de visa de no inmigrante y se determinan después de realizar un estudio del costo de estos servicios. El Departamento de Estado utiliza una metodología de Costos Basados en Actividades (ABC) para calcular, cada año, el costo de brindar servicios consulares, incluidos los servicios de visa. Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no se basan en peticiones se actualizaron por última vez en el 2012 y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante se actualizaron por última vez en el 2014.

Otras tarifas consulares no están afectadas por esta regla, incluida la exención de la tarifa que se requiere para la residencia por dos años para ciertos visitantes de intercambio.

Las visas de trabajo y turismo son esenciales para la política exterior del presidente Biden y reconocemos el papel fundamental que desempeñan los viajes internacionales en la economía de Estados Unidos.

Para tener más información sobre las tarifas se encuentra en la página electrónica de la Oficina de Asuntos Consulares (travel.state.gov) y en los sitios web de las embajadas y consulados de Estados Unidos.