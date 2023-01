The Westin Reserva Conchal se renueva enfocado en brindar experiencias más placenteras

24 Enero 2023

The Westin Reserva Conchal, an All Inclusive Golf Resort & Spa renovó sus espacios, consecuente con su compromiso por mantenerse a la vanguardia a fin de ofrecer experiencias renovadoras para sus huéspedes, en un destino privilegiado como Playa Conchal, reconocida como una de las playas más bellas de Costa Rica.

El hotel inicia el año con 186 habitaciones renovadas y con la incorporación de la categoría Bunk Bed Family Junior Suite, cuya particularidad es que cuenta con una cama King Size y un camarote para niños de hasta 12 años; que la convierten en una opción ideal para familias. Además, esta nueva categoría de habitación, parte del portafolio de Westin Family, cuenta con un sofá cama para un huésped adicional y beneficios adicionales como acceso a amenidades especiales para familias como un lounge privado, Concierge, área exclusiva en piscina y menús especiales para los más pequeños de la casa.

La renovación abarcó aspectos de diseño y mobiliario, y se enfocó en aumentar la funcionalidad de los espacios para generar más confort, mayor aprovechamiento de la luz natural y conectar aún más a los huéspedes con la cultura guanacasteca a través de la decoración, elementos y texturas, que crean una atmósfera de balance y descanso, propios de la marca Westin.

La nueva decoración destaca el uso de elementos naturales como la piedra y la madera, así como artesanías autóctonas de la región Chorotega que fueron adquiridas a la Cooperativa de los Productores de Cerámica Chorotega de San Vicente de Nicoya y Guaitil de Santa Cruz, que engloba a más de 80 talleres artesanales y cuenta con el primer sello de denominación de origen para un producto cultural en Centroamérica, lo que garantiza la originalidad de las piezas y la elaboración manual de las mismas con materias primas de la zona.

De esta manera, las habitaciones se perfilan como un santuario de descanso e inspiración en donde los huéspedes pueden recargarse después de un día de diversión y aventura.

Otra de las áreas renovadas es el restaurante principal del hotel, ahora llamado Mitra Market, abierto para desayuno, almuerzo y cena. El espacio cuenta con un concepto de mercado gastronómico, que incluye variedad de estaciones con sabores locales, asiáticos, italianos, cocina internacional, rosticería, menú saludable, panadería y postres, así como una oferta innovadora de bebidas que abarca desde mixología hasta cafés.

Este dinámico espacio es el corazón del hotel, con mesas tanto internas como al aire libre, dos bares, música en vivo y entretenimiento diario.

“Una renovación para una experiencia más renovadora. El objetivo principal de esta renovación y todo lo que hacemos día a día en The Westin Reserva Conchal es brindar las mejores experiencias y momentos a nuestros huéspedes. A través del refrescamiento de nuestra oferta y espacios es posible mantenernos a la vanguardia de la industria de la hospitalidad en aspectos como gastronomía, diseño y confort. Renovar un espacio tan medular en nuestra propiedad como lo es Mitra Market habla de nuestro compromiso con reinventarnos y asegurarnos de siempre sorprender a nuestros huéspedes con propuestas frescas y modernas, manteniendo siempre la promesa de la marca Westin, que está enfocada en distintos aspectos de bienestar integral para que el huésped se vaya sintiéndose mejor que cuando llegó”, dijo Hernán Binaghi, gerente general de The Westin Reserva Conchal.

Tanto Mitra Market como las habitaciones renovadas ya se encuentran disponibles al público.

The Westin Reserva Conchal es un hotel que forma parte del portafolio de Marriott Bonvoy. Opera bajo el sistema todo incluido y se caracteriza por ofrecer gastronomía de alto nivel, vasta oferta de actividades enfocadas en bienestar y servicio de primer nivel, además de contar con una ubicación privilegiada, en Playa Conchal.

Westin Hotels and Resort es líder mundial de la hospitalidad en materia de bienestar, empodera a los huéspedes a trascender los rigores del viaje a través de los seis pilares de bienestar de la marca: Dormir bien, Comer bien, Moverse bien, Sentirse bien, Trabajar bien y Jugar bien.

Las reservas están disponibles a través del sitio www.marriott.com o de la aplicación móvil Marriott Bonvoy.