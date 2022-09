Influenza no da tregua: Proteja a sus niños contra este mal

29 Septiembre 2022

El virus de la influenza no da tregua y asecha a los niños junto a otros virus respiratorios, en el país.

Vivimos un momento crítico y es importantísimo que niños entre los 6 meses y los 5 años puedan recibir la vacuna, ya que, a estas edades, su organismo y su sistema inmunológico, todavía no son lo suficientemente maduros. Esto los pone en una situación de riesgo a complicaciones severas como neumonías, bronquiolitis y otras que pueden causar incluso la muerte.

Lo recomendado es vacunarse antes de la llegada de la época lluviosa, para levantar los anticuerpos necesarios para defenderse del virus. Sin embargo, si en su familia no se han vacunado, hágalo lo antes posible. De esta forma evitará que, de contagiarse con influenza se enfrente a esas terribles complicaciones.

“Recuerde que si usted y los niños están vacunados, no están exentos a enfermarse con este mal pero, está demostrada que no se complicará. La influenza es muy contagiosa y una vez que está en el cuerpo daña el epitelio respiratorio, que es una capa que defiende al sistema inmunológico en forma temprana. Si el epitelio está dañado es muy fácil que los virus penetren al pulmón, a la sangre y otros órganos, causando una infección sistémica. Ante una infección de este tipo no hay nada que la pare, es mucho más fuerte el riesgo de muerte”

La influenza no limita su campo de ataque, puede afectar a un niño con problemas de salud asociados o a un niño sin ningún tipo de riesgo. Entre los síntomas principales están fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolor de cabeza y fatiga, sin embargo son síntomas que se pueden confundir con la infección por otros virus respiratorios.

De acuerdo con información del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, estos son algunos signos de advertencia.

Ante esta situación, vacunarse contra este mal se convierte en un acto de amor. Al vacunarse, cada persona contribuye a su protección personal, pero también, está protegiendo sus seres queridos, independientemente de si existen o no, factores de riesgo asociados.

Farmacias La Botica y MediSmart ofrecen la vacuna Fluarix, una vacuna tetravalente indicada para la inmunización activa de adultos y niños a partir de los 6 meses de edad. Esta vacuna previene los cuadros respiratorios causados por las cepas H1N1 y H3N2 de la influenza A, así como dos cepas más de la influenza B. Para más información puede comunicarse a los teléfonos 2521-9599 | 6026-8422