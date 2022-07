Drs. Dent ofrece blanqueamientos dentales en sus sedes de Guanacaste

27 Julio 2022

Clientes afiliados al plan Medismart contarán con un 30% de descuento en el blanqueamiento.

Las personas interesadas solamente deben realizarse una cita previa de valoración así como una limpieza dental, antes del blanqueamiento.

La salud dental es un tema que cada vez tiene más importancia entre la población costarricense; cada vez más personas se preocupan más allá de realizarse una limpieza dental o una revisión general y buscan procedimientos que les permitan tener no solo una mejor salud sino mejorar su apariencia. Entre estos procedimientos, los blanqueamientos dentales son de los más buscados.

“El blanqueamiento dental es un procedimiento que se puede realizar en la consulta odontológica o en la casa, donde se aplica un producto en la parte más externa del diente para aclararlo. Es un proceso progresivo en el que se van mostrando los resultados, los cuales varían en cada paciente”, explicó Ana Victoria Guillen, odontóloga y Jefa de Coordinación de Odontólogos de Drs. Dent.

Para realizar un blanqueamiento dental se debe asistir a una cita previa de valoración y limpieza, donde el odontólogo realizará un chequeo general con el fin de dar el visto bueno para realizar el blanqueamiento. Para continuar con el tratamiento se debe cumplir ciertos requisitos tales como ser mayor de edad, no tener caries y en caso de tener calzas que estén bien ajustadas, según explicó la odontóloga.

Tras la primera consulta, según el tipo de blanqueamiento que el paciente desee, se realizan los moldes de los dientes para las fundas o bien se realiza el blanqueamiento de consultorio que puede durar aproximadamente una hora y se divide en 3 sesiones de 15 min.

El blanqueamiento dental que se realiza en Drs.Dent es de tipo gel, no se utiliza ningún tipo de lampara LED; “Nosotros aplicamos un gel en las encías para que no se quemen y un retractor en la boca para así abrirla de forma que lleguemos a todos los dientes, de esta forma se pone otro gel en el esmalte del diente que sería el tratamiento principal y se deja actuar durante 15 mintos Este mismo proceso se realiza durante 3 sesiones”, comentó la Dra. Guillén.

Si el paciente desea realizarse el blanqueamiento en casa, al paciente se le entregan unas fundas para que se aplique el tratamiento desde su casa, se dan las indicaciones de aplicación y se le agenda una cita al paciente de control para dar seguimiento a los resultados.

Mientras se realiza todo el proceso así como una vez que se finaliza, se recomienda que el paciente reduzca o elimine el consumo de bebidas como el café o té , bebidas muy calientes u frías, así mismo se recomienda el uso de una pajilla para tomar para no manchar los dientes.

La odontóloga también advierte a las personas sobre la importancia de no usar productos de blanqueamientos caseros como de luz, bandas u otros no recomendados por un odontólogo, ya que esos tratamientos sin supervisión tienen poco porcentaje de éxito y dependiendo de cómo se realice pueden dar un resultado no deseado. Tampoco se recomienda hacerse blanqueamientos de manera continua, ya que se puede producir sensibilidad.

El valor del blanquimiento en consultorio tiene un valor ₡120,000, y a clientes que cuenten con Medismart se le aplicará un 30% de descuento donde el precio final será de ₡84,000. Para el tratamiento con fundas la inversión es de ₡85,000 y con el beneficio Medismart de ₡59,000. Este y otros procedimientos están disponibles en las sedes de Drs. Dent en Liberia y Huacas.

Para mayor información sobre este y otros procedimientos, puede contactarse al WhatsApp 6459-2254.