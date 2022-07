Ministerio de Salud y Grupo INS lanzan campaña de prevención acerca de Enfermedad Renal Crónica no Tradicional

19 Julio 2022

Los mensajes están dirigidos a personas con alta exposición al sol en la ejecución del trabajo.

Se trata de mensajes en inglés, bribri, cabécar, maleku y ngöbere

El Ministerio de Salud y el Grupo INS lanzan campaña preventiva acerca de la Enfermedad Renal Crónica no Tradicional (ERCnt), dirigida a poblaciones que presentan perfiles ocupacionales con importante exposición al estrés térmico por calor y que, además, se ubican en regiones del país con índice de calor alto.

La Enfermedad Renal Crónica no tradicional se presenta cuando los riñones no realizan el funcionamiento correcto y no sigue los factores desencadenadores tradicionales para su deterioro como lo son la edad, diabetes entre otros. Según datos del Ministerio de Salud, es la provincia de Guanacaste donde se han presentado la mayoría de los casos de Enfermedad Renal Crónica no tradicional, notificando para el 2020, 152 casos, 157 casos en el 2021 y 58 casos a la semana 20 del presente año (al 21 de mayo).

Los mensajes son inclusivos, traducidos al inglés, bribri, cabécar, maleku y ngöbere, se caracterizan por una alta pertenencia cultural de estas poblaciones y buscan fomentar una cultura de auto cuido en el trabajo y en la vida diaria. “Desde el Ministerio de Salud buscamos alcanzar a toda la población, utilizando mensajes inclusivos y con pertinencia cultural, bajo un enfoque de derecho y garantizando el acceso a la información, si bien la Región Huetar Caribe aún no presenta casos confirmados de Enfermedad Renal Crónica no tradicional, el Ministerio de Salud y el Grupo INS unen esfuerzos para desarrollar una cultura de autocuido y acciones de prevención primaria en aquellas personas con perfiles laborales en riesgo de sufrir estrés térmico por calor” aseguró el Dr. Alexander Salas López, director de la Región Huetar Caribe del Ministerio de Salud.

Esta campaña se enmarca bajo el lema: “Tus riñones lo piden. Tomá agua”, en inglés “Your kidneys ask for it. Drink wáter”, en bribri “Be’ ákdörikièke: ¡Di’ yö!” en cabécar “Bä kö të í kíekë: ¡Díklö yö!”, en maleku “Mitimati miqui nanha ti: ¡Ti irfa chia!” y en ngöbere “Mö bömaín tä ribere: ¡Ño Ñain!”, cuenta con videos sobre el cuido de los riñones, material impreso de educación preventiva y presencia en redes sociales. Aborda consejos como:

Tomar agua antes, durante y después de la jornada laboral.

Tomar descansos de 5 a 10 minutos a la sombre, durante cada hora de trabajo.

Utilizar ropa adecuada para proteger la piel mientras se trabaja bajo el sol.

No tomar medicamentos si no han sido prescritos por un médico.

Visitar el EBAIS y practicarse exámenes de sangre y de orina cada seis meses.

Por su parte, la doctora D’Angela Esquivel, jefa del Departamento de Promoción y Prevención del INS, señaló que “desde el Grupo INS hemos hecho esfuerzos para la prevención de los efectos del estrés térmico en la población trabajadora que se expone a altas temperaturas y largas jornadas. Mediante programas dirigidos a los patronos y personas trabajadoras hemos logrado capacitar a profesionales para evaluación de este riesgo, así como asesorías a los tomadores de decisiones sobre las medidas que deben implementar y la promoción de buenas prácticas en las poblaciones expuestas mediante ferias y capacitaciones. De igual forma hemos dotado de implementos como gorras y mangas para la protección de partes como brazos y cuello, botellas para fomentar el consumo de agua en la población como forma de hidratación”.

El lanzamiento de esta iniciativa conjunta se hizo el día de hoy en un acto celebrado en el Parque Vargas en Limón, en el que participaron autoridades del Ministerio de Salud, del Grupo INS, de la Municipalidad de esa provincia, vecinos e invitados.