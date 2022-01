Inicie el año con la meta de ser donador de Sangre de Manera Regular

11 Enero 2022

Banco Nacional de Sangre requiere donantes altruistas.

El Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene una disminución en las reservas de sangre por el aumento de emergencias vividas en los hospitales en los últimos días, por lo que solicita donantes.

“La disminución de donación sanguínea por pandemia se ha visto afectada en un 25%, por lo que una de las metas que queremos que se propongan los costarricenses al iniciar este año es ser donadores altruistas de este líquido vital”, comentó el doctor Carlos Andrés Villegas Villegas, director del Banco Nacional de Sangre.

Esto permite salvar la vida de pacientes que se les realiza diversos procedimientos como trasplantes, curaciones, cirugías por accidente o por enfermedad, mujeres en labor de parto, entre otros.

Según explicó el doctor, diariamente hay pacientes que requieren alguno de los hemocomponentes de la sangre como son: glóbulos rojos, plaquetas, crio precipitados y plasma. Por ejemplo, una mujer con una pérdida de sangre en labor de parto podría necesitar de cuatro a seis bolsas de este líquido vital.

Para la atención de un accidente de tránsito se necesitan cerca de 30 bolsas de sangre, o una operación de cadera alrededor de seis a ocho bolsas, por eso el llamado a voluntariamente acudir a donar, ser conscientes de la cantidad de vidas que se pueden salvar si acudimos regularmente al Banco Nacional de Sangre o al Banco de Sangre del hospital más cercano.

La disminución en la reserva de sangre afecta a los diversos pacientes que son atendidos en los distintos hospitales de la institución, a los que se les brinda apoyo para atender las necesidades específicas de cada uno.

La donación de sangre es muy segura y solo le toma unos 40 minutos convertirse en altruista. El Banco Nacional de Sangre atiende por aforo, en un horario de lunes a jueves de 6:00 am a 4:00 pm, viernes de 6:00 am a 3:00 pm y sábado 7:00 am a 1:00 pm.

La nueva restricción vehicular no es impedimento para acercarse a donar, ya que en el Banco Nacional de Sangre le darán un documento que respalda su cita.

El llamado se hace también a las empresas e instituciones que quieran sumarse a donar sangre, pueden contactar y coordinar con el equipo de promoción al 2283-31-21, el Banco Nacional de Sangre llega para realizar una donación extramuros.

Los requisitos para donar sangre son:

Edad: 18 a 65 años.



Pesar más de 52 kilos y medir más de 1,50 metros



No requiere hacer ayuno. Antes de realizar la donación, no consuma grasas (mantequilla, natilla, chorizo, salchichón, huevo, tocineta) ni lácteos (leche, yogur, quesos). Coma galletas, pan, mermeladas o jaleas, café o té sin leche. En caso de comer algo pesado deberá esperar entre 2 y 3 horas luego de la comida para poder donar.



Indispensable portar la cédula de identidad nacional o de residencia El documento debe estar vigente (no vencido) y en buen estado (con fotografía visible)



Gozar de un buen estado de salud. No haber estado resfriado en los últimos 15 días e indicar acerca de cualquier problema físico o enfermedades que padezca actualmente. Si toma medicamentos recuerde informarlo al médico que lo valora, recuerde el nombre de las medicinas es preferible llevarlo anotado y el motivo por el cual se le prescriben.



Si se ha hecho tatuajes o colocado arete deberá esperar un año.



Si es mujer debe informar si está en periodo de menstruación para valorar la condición. No debe estar embarazada. Luego de un parto o aborto deberá esperar de 6 a 9 meses para poder donar, según la situación o si dio lactancia materna.



Debe consumir líquidos uno o dos días antes de donar. Idealmente agua y refrescos naturales. El día de la donación trate de tomarse uno o dos vasos de agua unos 30 minutos antes de donar.



Si usted ya fue vacunado contra la covid-19 deberá esperar 7 días antes de donar sangre si recibió la dosis de Pfizer-BioNTech, 14 si recibió la de AstraZeneca-Oxford y 30 días si recibió su vacuna fuera del país.



Si usted ya recibió la vacuna contra la influenza estacional deberá esperar 14 días luego de inmunizado antes de poder donar sangre.



En el caso de las personas que han sufrido covid-19 deberán esperar 14 días después de haber superado todos los síntomas de la enfermedad.

El Banco Nacional de Sangre está ubicado en Zapote al costado sur de la iglesia católica y se atenderá a las personas guardando todos los protocolos de lavado de manos, distanciamiento físico y uso de mascarilla.