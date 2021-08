CCSS hace un llamado a las embarazadas para que se vacunen contra la influenza estacional

18 Agosto 2021

Institución registra 1 075 110 dosis aplicadas, de estas 23 721 son mujeres embarazadas.

Vacuna protege contra las cuatro cepas más frecuentes del virus de influenza; menores entre seis meses y siete años deben estar vacunados.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra 1 075 110 dosis aplicadas de la vacuna contra la influenza estacional al corte del 16 de agosto, según datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA). Esto representa un avance de 71.7% por ciento del total de dosis adquiridas.

Según explicó la doctora Diana Paniagua Hidalgo de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS del total de dosis registradas 427 967 corresponden a personas mayores de 58 años, 226 040 a niños entre seis meses y siete años, 23 721 a mujeres embarazadas y 44 585 son trabajadores de la salud.

“A pesar del esfuerzo que se ha realizado la institución, hemos notado que las embarazadas, y los niños entre seis meses y siete años no se están presentando a los establecimientos de salud para aplicarse esta vacuna, insistimos en hacer un llamado a los padres de familia para que lleven a los niños entre seis meses y siete años. Este año contamos con 1 500 000 vacunas contra la influenza, 200 mil más que el año anterior, además esta vacuna protege contra las cuatro cepas más frecuentes del virus, de ahí la importancia de que las poblaciones de mayor riesgo estén cubiertas”, comentó la doctora.

En cuanto a las personas con enfermedades crónicas la doctora Paniagua indicó que 350 156 con edades entre 7 y 57 años ya están vacunadas, de estas 86 333 cardiópatas, 86 131 con afectación respiratoria, 75 850 con obesidad, 52 184 diabéticos y 49 658 con de otras patologías (enfermos renales, parálisis cerebral infantil (PCI), desnutrición moderada o severa, cáncer e inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas.

Grupos establecidos

Niños de 6 meses a menos de 7 años (independientemente del riesgo).

Adultos de 58 años y más (independientemente del riesgo).

Embarazadas (independientemente de la edad gestacional).

Población de 7 a 57 años con presencia de alguna enfermedad crónica: diabetes, cardiopatías, obesidad grado III y mórbida, enfermos respiratorios crónicos (asma-EPOC-bronquitos crónica, tuberculosis), enfermos renales, parálisis cerebral infantil (PCI), desnutrición moderada o severa, cáncer e inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas.

Trabajadores del sector salud (CCSS-MS), SENASA, trabajadores del Sistema de Emergencias 9-1-1, Migración y Extranjería.

Estudiantes de Ciencias de la Salud y técnicos afines que están realizando campos clínicos dentro de los establecimientos de salud de la CCSS.

Más información

La CCSS habilitó en su página web un módulo de información sobre la vacunación contra influenza estacional: https://www.ccss.sa.cr/web/influenza/

HORARIOS Y LUGARES DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO, 2021.

REGIÓN CHOROTEGA

Hojancha. Ebáis Hojancha y Santa Marta, lunes a jueves 7.00 am a 4.00 pm, viernes 7.00 am a 3.00 pm. Visita casa por casa, jueves-viernes 8.00am a 2.00pm

Nicoya. Sede (Iglesia Católica) y ebáis desconcentrados, lunes a jueves 7.00 am a 4.00 pm, viernes 7.00 am a 3.00 pm.

Nandayure Auditorio sede de área. Puesto de salud San Pablo. Escenario domiciliar sector Carmona. Comunidades de. Coyote estrategia domiciliar de lunes a viernes de 8.00am a 3.30pm. Comunidades de. Rio Ora, Rio Oro y otras comunidades. Comunidades de. Pueblo Nuevo estrategia domiciliar, lunes 9.00am a 3.30pm.

Jicaral-Islas Casa por casa Lunes a jueves 7.00 am a 4.00 pm, viernes 7.00 am a 3.00 pm.

Bagaces. Bagaces sede. GuyaboFortuna puestos de visita periódica. Lunes a viernes 7.00am9.00 pm, sábado y domingo 8.00am a 8.00pm.

Carrillo Ebáis Belén 1 y 2. Ebáis Filadelfia Norte y Sur. Ebáis Paso Tempisque. Ebáis La Costa Ebáis Sardinal 1-2-3. Martes – jueves. 7.30am3.30pm. Viernes 7.30 am2.30pm. Sardinal 3 Artola. M. 8.00am3.00pm K-J. EBAIS Sardinal 3 3.30pm-9.30pm. V. 7.30am-2.30pm.

Cañas. Vacunatorio/Visitas Domiciliares 8.00am a 3.30pm.

Liberia. Iglesia de Jesuscristo de los Santos de los últimos días. Ebáis de Guadalupe, Cañas Dulces, Guardia. Unidad médica móvil Lunes a jueves de 8.00 am3.00pm, viernes 8.00am2.00pm

Abangares Vacunatorio 07.00 am a 04.00 pm

Colorado Vacunatorio sede de área de salud Lunes a jueves 8.00am a 3.30pm, viernes 8.00am2.30pm

La Cruz Sede. vacunatorio, Casa por casa Vacunatorio de Ebáis y PVP Lunes a jueves 8.00am a 3.30pm, viernes 8.00am2.30pm.

Tilarán Ebáis Arenal PVP durante la preconsulta por enfermería y en visita casa a casa por ATAP Ebáis Tronadora PVP durante la Preconsulta por enfermería y En visita Domiciliar Por ATAP Ebáis Tierras Morenas PVP durante la Preconsulta por enfermería y En visita Domiciliar Por ATAP Ebáis La Unión PVP durante la Preconsulta por enfermería y En visita domiciliar Por ATAP. Lunes a jueves 8.00am a 3.30pm, viernes 8.00am2.30pm. Ebáis Norte y Sur, área de Salud Tilarán en preconsulta por Auxiliar de enfermería, en vacunatorio del área de y en salón Santa Teresita vacunatorio y Autovac. Vacunatorio del área de Salud Tilarán. Martes y jueves de 4.00 pm a 7.00 pm.

Santa Cruz Centro Diurno de la tercera edad. Cuajiniquil domiciliar. Salón Comunal de Villarreal. Clínica de Santa Barbara. Martes 8.00 am a 2.00 pm. Puesto de salud en Brasilito. Centro diurno de la tercera edad. Miércoles 8.00 am a 2.00 pm. Clínica de 27 de abril. Salón Comunal de Villarreal Clínica de Santa Barbara Puesto de salud de Matapalo. Jueves 8.00am a 2.00pm. Puesto de salud de Ortega Martes, miércoles y viernes. 8.00 am a 2.00 pm.

Upala Sedes de ebáis, PVP y Aguas Claras (sábado) Martes-jueves. 8.00am a 3.00pm, 8.00am a 2.00pm, sábado de 8.00am-4.00pm.