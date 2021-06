Se habilita sistema de notificación de contactos COVID-19 creado por Google y Apple

15 Junio 2021

El Ministerio de Salud, con el apoyo de voluntarios costarricenses y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), lanzarán la plataforma de notificación de exposición de contactos desarrollada por Apple y Google, con el fin de que las personas puedan conocer si han estado expuestos a un positivo de COVID-19 y realizar las gestiones necesarias para su seguimiento.

Mascarilla Digital es un servicio voluntario que no almacena ninguna información personal de los usuarios ni de la ubicación de los mismos.

El servicio estará disponible a partir del miércoles 16 de junio tanto para Iphone como para Android, sin embargo, algunos teléfonos Android desde esta semana ya pueden experimentar las mejoras en sus sistemas operativos y pueden activar la función desde ya.

Gracias al sistema, si una persona estuvo a 2 metros de distancia de otra persona, por un mínimo de 10 minutos, ambos teléfonos intercambiarán códigos seguros y anónimos mediante la tecnología de bluetooth. Si el usuario, del cual estuvo cerca, obtiene un resultado positivo en la prueba de detección de COVID-19, este le puede avisar a los otros mediante la aplicación de manera anónima.

De esta forma la persona positiva por COVID-19, gracias a una alianza con Telefónica de Costa Rica, recibirá un mensaje de texto con un código para que, de forma voluntaria, autorice a Mascarilla Digital a notificar a las personas que pudieron haber tenido contacto, siempre que ambos tengan habilitada ésta función. Vale aclarar que la notificación que reciben los contactos es de carácter informativo y no genera ninguna orden sanitaria de aislamiento.

Las personas que utilizan Apple pueden activar la función en sus dispositivos desde la opción de “Configuración” bajo el nombre “Notificaciones de Exposición”. En el caso de Android, deben activar la función ingresando a “Configuración”, seleccionar “Google” y “Notificaciones de Exposición”.

¿Cómo funciona Mascarilla Digital?

María y Carlos usan el sistema Mascarilla Digital y tuvieron una conversación con poco distanciamiento. En este tiempo, ambos teléfonos intercambian claves anónimas a través de bluetooth. Las claves no almacenan, ni registran, ni intercambian información personal, tampoco intercambian números de teléfono, ni ubicación o uso de GPS. Las claves serán el único identificativo, en caso de que alguno de ellos salga positivo, y se les pueda notificar.

Días después, Carlos se realiza la prueba y resulta positivo de COVID-19. A Carlos le llegará un mensaje de texto que indica un código de ocho (8) dígitos, que estará activo por 24 horas, para ser ingresado en la plataforma. Al activar el código Carlos autoriza a la aplicación, a notificar a todos aquellos contactos que estuvieron cerca de él en los últimos 10 días. Los contactos los identifica con

las claves anónimas intercambiadas, por lo que Carlos no sabrá a quiénes le notifica, y los que reciben el mensaje, no sabrán quién pudo ser el positivo que les envía la notificación.

Preguntas y Respuestas:

¿Qué es Mascarilla Digital?

Utilizando el desarrollo realizado por las empresas Apple y Google; a través de Mascarilla Digital, el Ministerio de Salud puede comunicarle a los usuarios, de manera anónima, si han estado expuestos con algún positivo de COVID-19.

¿Cómo mejora el procedimiento actual?

La persona positiva por COVID-19, al notificar a aquellos que han estado cerca de él en los últimos 10 días, les permite alertarse en caso de tener algún síntoma.

¿Es voluntario?

Sí, el sistema se activa y desactiva voluntariamente.

¿Qué hago si tengo un dispositivo Apple y quiero activarlo?

Puedes activarlo directamente desde tu sistema operativo, siempre que sea la versión 12.5 en adelante. Las personas deben activar la función en sus dispositivos desde Configuración bajo el nombre “Notificaciones de Exposición”

¿Qué hago si tengo un Android y quiero activarlo?

Los usuarios deben activar la función ingresando a “Configuración”, seleccionar “Google” y “Notificaciones de Exposición”. Esta función está habilitada para Android 6.0 en adelante.

¿Puedo usarlo si tengo dispositivos Huawei?

La aplicación se puede descargar si su dispositivo tiene los Servicios de Google activos.

¿Usan mi información personal?

No, ni el Ministerio de Salud, ni Google, ni Apple, pueden consumir ningún tipo de información personal con la activación de este sistema. No solicita activar el GPS, por lo que no tiene manera de saber tu ubicación, y tampoco tiene ningún tipo de acceso a tu celular, ni tu número, ni tus fotos, ni mensajes, o ningún tipo de datos.

¿Cómo funciona si no usa mi información personal?

La aplicación utiliza bluetooth mediante el cual intercambia claves entre dispositivos, que cambian cada 10 a 20 minutos, que no contienen ningún tipo de información. Posteriormente el dispositivo que activa el código positivo por COVID-19, activa las claves de los últimos 10 días para notificar que hubo exposición a un contacto. Si el usuario decide activar el código en caso de ser positivo, este código no comparte tampoco la información del paciente, y ningún tercero tiene acceso a la misma.

¿Qué pasa si desactivo el bluetooth?

Puedes mantener la aplicación activa, y desactivar el bluetooth si sientes que te puede consumir batería, sin embargo, recomendamos mantener el bluetooth activado para que los intercambios de claves se puedan producir, y que en caso de tener contacto con una persona que luego resulte positiva por COVID-19 pueda ser incluido dentro de las notificaciones de exposición.

¿Ya se usa en otros países?

Sí. A la fecha del lanzamiento en Costa Rica, existen más de 60 países y regiones del mundo con el servicio habilitado. Costa Rica utiliza la versión más actualizada y es el cuarto país del mundo en implementarla.

¿Cuánto costó la implementación de Mascarilla Digital?

A través de la tecnología desarrollada por Google y Apple, los voluntarios de Mascarilla Digital facilitaron la implementación de este sistema, por lo que no tuvo ningún costo para el Gobierno de Costa Rica.

Al ser sin costo, ¿estará Google y Apple monetizando con mi información?

No, las empresas Google y Apple no monetizan con este desarrollo.

¿Por qué Android requiere que active su configuración de ubicación, cuando las aplicaciones de notificaciones de contacto no usan información de ubicación?

En Android 6.0 ("Marshmallow" - 2015) y superiores, el escaneo de bluetooth necesita que la configuración de ubicación del dispositivo esté "activada" para que las aplicaciones utilicen la tecnología. Esta funcionalidad fue diseñada mucho antes de la pandemia de COVID-19 y fue diseñada para mejorar y simplificar aún más la privacidad de la ubicación. El sistema de notificación de exposición no utiliza la ubicación del dispositivo y los Términos de servicio prohíben que las aplicaciones de las autoridades de salud pública soliciten acceso a la ubicación del dispositivo. La plataforma Android ofrece configuraciones de ubicación granulares que permiten a los usuarios controlar el comportamiento de su dispositivo (a través del control de ubicación del dispositivo) y administrar los datos de ubicación compartidos con aplicaciones individuales. En Android 11, el sistema de notificaciones de exposición no requiere que la configuración de ubicación del teléfono esté activada.