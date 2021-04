Campaña “Salud a buen precio” exige precios justos en los medicamentos.

20 Abril 2021

En Costa Rica los medicamentos tienen un costo de hasta un 300% más que en otros países de América Latina.

Movimiento ciudadano se une para demandar a la Asamblea Legislativa precios justos en los medicamentos.

Los precios de los medicamentos en Costa Rica han venido en incremento desde hace ya más de 20 años. No existe un control consensuado y acogido a la realidad nacional en este tema. Por esta razón el movimiento ciudadano “Salud a buen precio” decide alzar la voz ante los Diputados de la República exigiendo una valoración y una acción rápida ante los precios tan elevados de algo fundamental como lo son los medicamentos. Esta regulación debe de ser por ley y requiere de atención inmediata.

El objetivo principal de la campaña es buscar apoyo de los costarricenses para crear una conciencia ante las autoridades. Y que finalmente se logre una regulación que permita la equidad y el alcance en el precio de los medicamentos.

“Los medicamentos no son un objeto de lujo o de vanidad. La persona que requiere de medicamentos lo hace por cuestiones de bienestar, salud y en muchos casos hasta hace la diferencia entre la vida y la muerte. No es posible que este tema de los precios elevados sea algo que no sea prioridad.” declaró el Dr. Alvaro Salas uno de los promotores de la campaña “Salud a buen precio”

Los costarricenses atraviesan actualmente una crisis económica. Los altos precios de los medicamentos los alejan de disfrutar de un derecho humano fundamental, la salud. Este derecho no puede depender de las reglas de un mercado que se rige por la oferta y la demanda. El movimiento busca que haya un mayor control de parte del estado sobre los precios de medicamentos y servicios médicos.

Adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, acuden a la medicina privada para mejorar su estado físico y han sentido el impacto de los precios actuales. Muchos costarricenses están en la disyuntiva entre comer o comprar medicamentos que están en un mercado desprotegido.

Los medicamentos en Costa Rica tienen los precios más altos del mercado a nivel centroamericano e incluso también de algunos países de Europa. Hay diferencias en los precios que van desde el 30% y hasta el 300% más para aquellos adquiridos en nuestro país. “Existe un oligopolio que se reparte un negocio de $850 millones entre 2 empresas en Costa Rica. El movimiento “Salud a buen precio” exige a los diputados la revisión de los 3 proyectos de Ley ingresados a la Asamblea Legislativa en este tema, que busca la regulación del precio de los medicamentos, esto debe de ser de manera urgente” afirmó el Dr. Alvin Chaves experto en este tema.

“Somos un país en épocas de crisis. Los costarricenses tienen el derecho de encontrar medicinas a precio justo y al alcance de todos. Las autoridades deben de regular esta situación antes de que el impacto en la población sea mayor. Tenemos 20 años de pagar precios sobrevalorados en nuestros tratamientos médicos razón por la cual muchas personas no pueden mantener una vida sana o un alivio justo para sus padecimientos. Este tema debe de ser atendido con prontitud.” declaró Elliot Coen, activista de la campaña.

La campaña “Salud a buen precio” cuenta con el respaldo del Dr. Alvaro Salas, ex presidente de la CCSS; Gloria Bejarano, ex primera dama y ex diputada; Dr. Alvin Chaves, ex gerente de farmacología de la CCSS; Dra. Julieta Rodriguez, primera mujer gerente médica CCSS; Edgar Gutierrez exministro de energía y minas; Fernando Herrero, ex ministro de hacienda; Guillermo Zúñiga, exministro de hacienda; Elliot Coen y Jorge Vilaplana empresarios y activistas de varios movimientos ciudadanos en pro del bienestar de los costarricenses. Dentro del comité organizador también se encuentra Carlos Campos dirigente del movimiento Territorios Seguros que es un movimiento nacional de mucho alcance que está apoyando también la campaña.