Hospital Metropolitano y Laboratorios Páez aplicarán pruebas de antígeno a personas que deban salir del país.

15 Febrero 2021

Prueba aplicará únicamente a personas que requieran salir del país y presenten tiquete aéreo de viaje fuera de Costa Rica.

Un resultado negativo no descarta una infección activa. En caso de sospecha, se debe aplicar la prueba PCR.

Costa Rica, 15 de febrero de 2021. A partir de este lunes 15 de febrero, los laboratorios clínicos de Hospital Metropolitano y Laboratorios Páez, ponen a disposición las pruebas de antígeno de SARS-CoV-2 para aquellas personas que requieran viajar fuera de Costa Rica, con el objetivo cumplan con los requisitos de viaje que exigen algunos países para el ingreso o tránsito de personas en sus territorios.

La prueba de antígeno se aplicará únicamente a personas que presenten el tiquete aéreo de viaje fuera de Costa Rica, según lo indicado en el documento LS-SS-012: Lineamientos generales para el uso de pruebas de antígeno para diagnóstico de COVID-19, del Ministerio de Salud.

Esta prueba está disponible en los laboratorios clínicos de Hospital Metropolitano ubicados en las sedes de la Gran Área Metropolitana, (San Jose, Lindora, Lincoln Plaza) así como en las sedes rurales (Quepos, Liberia, Huacas). Adicionalmente en los Laboratorios Paez (Lindora, Plaza San Gabriel, Calle Blancos, San Jose-Americana, Tibas) Esta prueba determina la presencia de proteínas virales o antígenos del virus SARS-CoV-2 para la identificación de COVID-19.

De acuerdo con Albin Badilla, jefe de laboratorio de Hospital Metropolitano, las muestras se tomarán por hisopado nasofaríngeo y el resultado se entrega el mismo día, en un período de 4 a 8 horas. En caso de detectarse casos positivos por COVID-19, serán notificados al Ministerio de Salud. Por su parte, los resultados negativos no requieren prueba de confirmación por PCR al ser un requisito administrativo para viaje fuera de Costa Rica.

Sin embargo, es importante recordar que un resultado negativo no descarta la infección activa y no es una prueba diagnóstica en personas asintomáticas

La prueba tendrá un costo de $55 en las sedes mencionadas.