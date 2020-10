María Jesús es el corazón de la visita domiciliar geriátrica

12 Octubre 2020

La doctora María Jesús Medrano Chavarría conoce la realidad que viven muchos adultos mayores en San José. La funcionaria de 59 años también conoce cada consultorio, salón y oficina del hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.

Esta enfermera cumplió 35 años de servicio en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en el hospital Raúl Blanco Cervantes, centro especializado en la prestación de servicios a personas adultas mayores.

La funcionaria ha estado desde la creación del programa de visita domiciliar geriátrica, hace 25 años, por lo que lo vio gestarse, nacer, crecer y engrandecerse. La unidad de visita domiciliar geriátrica arrancó con cinco trabajadores de la salud, actualmente tiene 20 y ofrece atenciones a 800 pacientes adultos mayores cada mes.

“María Jesús es el corazón de la unidad de atención comunitaria geriátrica porque ella es la figura, el rostro, el espíritu de este servicio que a lo largo de su cuarto de siglo de existir ha beneficiado a miles de personas de San José” dice la doctora Milena Bolaños Sánchez directora del hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (HNGG).

Entrevista a la doctora María Jesús:

¿Qué significa para usted su trabajo? Significa una gran oportunidad de servicio, de conocer a muchas personas y ayudar. Dios me dio esta oportunidad y yo no me equivoqué al estudiar enfermería, y si volviera a nacer estudiaría esta apasionante profesión que se centra en el humanismo, servicio y caridad.

¿Qué siente al ayudar a los adultos mayores? Me siento realizada porque veo que con mi trabajo las personas ganan bienestar. Mi labor, y la de mis compañeros de la unidad, deja muchas satisfacciones y personas agradecidas.

¿Qué servicios ofrece la Unidad de atención domiciliar? El programa tiene un objetivo meta que es la atención de pacientes crónicos. Esto tiene tres subprocesos:

Procedimientos de enfermería: Incluye toma de signos vitales, curaciones y cambio de sondas. Cuidados Paliativos: Es para pacientes oncológicos o con dolor crónico. Hospital a domicilio: Son servicios de apoyo como Nutrición, Psiquiatría, Trabajo Social, Odontología, Salud Mental, Terapias de Lenguaje y Ocupacional y Técnicos de Microbiología porque muchos de ellos se sangran en los hogares para los exámenes de Laboratorio.

¿Cada cuánto hacen las visitas? Algo de resaltar es que durante la pandemia la unidad ha mantenido la atención a pacientes. Algunas visitas se planifican semanalmente, otras una vez al mes y algunas cada tres meses. Esto varía según la especialidad.

¿Cómo se dividen el trabajo? ¡Bueno! Somos 20 funcionarios hay especialistas, enfermeros, auxiliares, choferes y médicos residentes. La labor de cada uno de ellos es fundamental, todo trabajo es importante, cada uno cuenta y todos suman. Yo coordino las salidas y la parte de Enfermería. Hay un doctor que lleva la parte médica.

¿Cuáles lugares visitan? Vamos a Desamparados, Aserrí, los Hatillos, Alajuelita, Pavas, Ciudad Colón, Cristo Rey, Santa Ana, Barrio Cuba, Tibás, Escazú y otros. Muchas veces tenemos que ingresar con la Fuerza Pública, otras veces debemos caminar distancias importantes porque el vehículo no llega hasta donde los pacientes.

¿Qué vivencias guarda como grandes anécdotas? ¡Muchacho de Dios! No han carrereado perros, hemos tenido que cruzar puentes de palo que se tambalean y hasta hemos tenido que pagar “peaje” para que personas difíciles o con algún problema de drogadicción nos dejen pasar, explicó la doctora María Jesús Medrano Chavarría.

“La compañera María Jesús es una persona amable, preocupada por los pacientes. Yo estoy segura de que ella conoce los 800 adultos mayores que atiende la unidad de atención domiciliar. Ella es una líder innata real que la gente la sigue, la quiere, una excelente organizadora. Ella da lo mejor por los pacientes” destacó la doctora Bolaños.

La funcionaria vive en Escazú, es madre de dos hijos y se acogerá a su jubilación en 18 meses.