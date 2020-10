Abuelita de 92 años vence el covid y muestra su victoria a Costa Rica

09 Octubre 2020

Quienes pasan frente a la casa de doña Abdulia Arrieta Leal, en barrio Limón de Santa Cruz en Guanacaste, tienen también la oportunidad de llenarse de optimismo y esperanza.

Esta guanacasteca de 92 años venció el covid-19 y al llegar a casa, luego de permanecer 12 días internada en el hospital La Anexión, decidió llenar su hogar de sentidas palabras.

La idea de la abuelita, y de una de sus nietas, es que Costa Rica entera conozca su victoria y cómo luego de estar enferma salió adelante. Ellas buscan que las personas se empapen de tranquilidad, confianza, seguridad y certeza de que de la mano de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se puede vencer la enfermedad.

Ellas motivan a los costarricenses por medio de carteles con hermosos y coloridos mensajes que colocaron en las paredes de la casa para que todo el mundo los lea y se proponga retos.

“Dios nos hizo el milagro”, “Dios los bendiga hospital La Anexión”, y “eternamente gracias” relatan algunos de los rótulos hechos en cartulina y pintados con lápices de color. Destellos de luz, corazones, emoticones y flores engalanan los mensajes que se lucen frente al hogar de doña Abdulia.

“Me siento muy agradecida con todo el personal del hospital La Anexión, Dios me los bendiga a todos. Me cuidaron como a una verdadera hija de la seguridad social, me querían mucho, me decían de cariño la “Yuyita”, Dios me los bendiga y proteja” expresó la victoriosa abuelita en un video que envió por WhatsApp al hospital La Anexión.

Para el doctor Anner Angulo Leiva, director general del hospital La Anexión, esta experiencia de recibir los mensajes de doña Abdulia son de gran valor y de alto impacto en el personal del centro de salud.

“Es de mucha motivación para todos los funcionarios del hospital La Anexión, este tipo de muestras de cariño y agradecimiento. Estar en la Unidad Covid es muy estresante y angustiante y empaparse de esta calidad de mensajes provoca que el personal se sienta más identificado y comprometido en la lucha contra esta pandemia” dijo el director.

“Esto demuestra que siendo un hospital periférico ofrecemos a los pacientes atenciones seguras y de calidad; como la que le dimos a esta abuelita de 92 años” expresó Angulo.

La mañana de este viernes doña Abdulia despertó con ganas de gritarle al mundo su victoria y decirle a todos los costarricenses que no están solos, que la CCSS cuenta con miles de trabajadores que día y noche, los siete días a la semana luchan y se entregan por la salud y el bienestar de todas las personas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Doña Abdulia seguirá aferrada a su vida, a sus quehaceres domésticos como siempre lo ha hecho y con una experiencia más que contar a sus nietos y bisnietos; ser una tica de 92 años recuperada de covid-19.