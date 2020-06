Cobertura de vacunación de influenza alcanza el 93%

17 Junio 2020

Los equipos de inmunización de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportan que la jornada de vacunación de influenza tiene un avance del 93% sobre la meta de un millón trescientas mil dosis contra la influenza estacional 2020 para todas las edades adquiridas para este año.

Desglosando el número de dosis por los dos grandes grupos el resultado de la cobertura es la siguiente: en las dosis para mayores de tres años se ha alcanzado un 94% (1?097 771 del total de 1?100?000) y de un 56% en las dosis para los niños entre seis meses a tres años (110?632 del total de 200?000).

Los niños de seis meses a tres años se siguen vacunando en las áreas de salud donde hay disponibles vacunas. Las dosis para los mayores de tres años ella se aplicaron casi la totalidad de las adquiridas y distribuidas.

Para la doctora Leandra Abarca, de la «subárea de vigilancia epidemiológica» el comportamiento de las regiones ha sido muy variable y atípico por la pandemia: la mayoría de las áreas de salud reportan el total de vacunas aplicadas porque gran cantidad de población de riesgo, que en años anteriores no habían querido vacunarse contra Influenza, esta vez sí llegaron a vacunarse.

Los grupos de salud piensan que la rapidez de aplicación de esta vacuna ha sido muy buena, por lo que la inmunidad colectiva o de rebaño, que se genere a consecuencia de la cobertura en poblaciones de riesgo, va a ayudar a disminuir el riesgo de enfermar para la población en general.

La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, se da cuando un número suficientemente grande de individuos en el total de la población están protegidos frente a una determinada infección y actúan como escudos, impidiendo que el agente de infección alcance a los que no están protegidos.

Según los estudios internacionales la protección contra los virus de la influenza queda activada 22 días después de aplicado el medicamento. Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica la influenza es impredecible: si bien se propaga todos los años, el momento, la gravedad de la enfermedad, y la duración de la temporada varían de un año a otro.

Por eso, además de vacunarse contra la influenza estacional, porque la vacuna no incluye a la totalidad de los virus sino a los más frecuentes, todas las personas deben tomar medidas de prevención diarias como permanecer alejado de personas enfermas y lavarse las manos de manera constante para reducir la propagación de gérmenes.

La doctora Abarca responde ocho preguntas sobre este tema:

1. ¿Qué pasa con las personas que no alcanzaron a vacunarse?

Las personas que no logramos vacunarnos (ya sea porque no soy de grupo de riesgo, o porque cuando llegué al ebáis ya no había vacunas) nos vamos a ver protegidos por la inmunidad colectiva o de rebaño.

Además, todos (tanto los vacunados como los no vacunados) debemos de seguir fortaleciendo las otras medidas de prevención de transmisión de enfermedades: lavado de manos, protocolo de estornudo, distanciamiento físico, limpieza de superficies.

2. ¿Por qué no hubo vacuna para todos?

La jornada de vacunación contra influenza estacional no es una vacunación universal -para todos-; es más bien una vacunación por grupos de riesgo, establecidos así por la «Comisión nacional de vacunación y epidemiología». Incluso, en los últimos cuatro años nos quedaban vacunas tras el llamado a la comunidad y había que hacer un esfuerzo extraordinario para colocarlas por eso la compra del año se basada en la experiencia de los años anteriores, dado que no es un producto que no puede guardarse de un año para otro. El interés de vacunarse de este año es algo extraordinario a tal punto que es posible que, para el próximo año, se intenten comprar más dosis de millón cien mil que hemos adquirido este año.

3. ¿La gente que no han logrado vacunarse han mostrado decepción? ¿Puede esto afectar el compromiso con las vacunas porque esta vez quedaron sin vacunarse?

Entendemos esa decepción y a la vez estamos complacidos con la gran aceptación que se tuvo de la vacuna de influenza este año. Vamos a trabajar en ampliar las posibilidades para el próximo año y les pedimos que noten que la protección de un millón cien mil personas también los cubre a ellos. El país ha logrado la meta propuesta a nivel de la colectividad. Parece una meta pequeña, pero es algo que era difícil de hacer años anteriores. Más bien miro el crecimiento como una confirmación de la confianza en la vacunación y un deseo de protegerse con ese medicamento.

4. ¿Se puede hacer alguna compra extra de vacunas para este año?

Es difícil. El país realizó los trámites para adquirir dosis extras y, lamentablemente, debido a las características de esta vacuna, la Organización Panamericana de la Salud no tiene disponibilidad de vacunas para venderle a ningún país. La vacuna de Influenza es una vacuna diferente cada año, que se produce acorde a las necesidades de los países desde un año anterior y a la aceptación que tiene la vacuna entre la población.

5. ¿Se revisará la compra para el próximo año?

Sí, efectivamente, la “Comisión nacional de vacunación y epidemiologia” solicitó un aumento de las dosis a adquirir para el próximo año. Se están realizando todos los estudios y la planificación para poder aumentar las dosis para la jornada de influenza del 2021. Su alcance dependerá de varios factores, como la disponibilidad del dinero del sistema de salud, pero hemos enterado a las autoridades de que esa es la necesidad manifestada.

6. ¿Por qué este año el comportamiento ha sido atípico?

Hay muchos motivos que hacen que este año la jornada haya sido diferente a los cuatro años anteriores. En primer lugar, creo que esto sucede debido a la emergencia mundial por la covid-19. Es una enfermedad respiratoria que ha causado tanto daño y tanta atención pública que la población ha estado mucho más sensibilizada a la vacuna contra influenza, la cual es otra enfermedad respiratoria.

Esto ha hecho que este año se vacunaran personas que no lo hacían en años anteriores, seguramente animadas por la protección. Desde el punto de vista del país, las dosis colocadas provocan gran beneficio y es suficiente para decir que hemos bajado el riesgo de enfermarnos con comunidad. Pero nos alegra que haya una percepción positiva hacia la vacunación contra la influenza.

7. ¿Hay garantía de que las personas vacunadas son de los grupos de riesgo?

Efectivamente, existen metas de cobertura en los grupos de riesgo establecidos en los lineamientos y los equipos locales deben de cumplirlas. Hubo alguna confusión porque la hipertensión es causa de riesgo en la covid-19 y no estaba consignada en causa de riesgo para la campaña de influenza. Sin embargo, hemos explicado esta situación tantas veces como ha sido necesario.

8. ¿Considera exitosa la campaña?

Es una jornada muy exitosa desde el punto de vista del plan original. Tanto es así que las dosis planificadas se están aplicando en tiempo récord. Es importante que en la comunidad sepa que hemos tomado nota del interés por esta vacuna y hemos dispuesto las acciones necesarias para tratar de ampliar la cobertura en próximos años. Sin embargo, también es oportuno pensar que, vacunados y no vacunados, tenemos un ambiente más seguro gracias a la jornada.